https://ria.ru/20240703/ukraine-1957171590.html

На Украине допустили, что некоторые квартиры останутся без света и воды

На Украине допустили, что некоторые квартиры останутся без света и воды - РИА Новости, 03.07.2024

На Украине допустили, что некоторые квартиры останутся без света и воды

Квартиры в многоэтажных домах на Украине, особенно выше девятого этажа, могут зимой остаться без отопления и водоснабжения во время отключения электричества,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:02

2024-07-03T17:02

2024-07-03T17:02

в мире

украина

герман галущенко

укрэнерго

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Квартиры в многоэтажных домах на Украине, особенно выше девятого этажа, могут зимой остаться без отопления и водоснабжения во время отключения электричества, сообщил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. "Отопление зимой будут подавать. Но вопрос, откуда оно будет генерироваться, это во-первых. А второй вопрос: как поднимать на многоэтажную застройку это отопление? До девятого этажа давление может выдать то, что дают теплостанции. Например, Киевская ТЭЦ-5 может дать давление. По другим — вопрос", - заявил Игнатьев в эфире украинского "24 канала". Он отметил, что ситуация будет сложной, если не снабдить насосную группу дополнительными генераторами. По его словам, очередь из желающих приобрести генераторы на Украине "стоит уже на год вперед". Игнатьев также подчеркнул, что паника сродни ситуации на рынке генераторов может возникнуть и на рынке горюче-смазочных материалов, на АЗС. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко отметил, что под вопросом и подача воды на верхние этажи многоквартирных домов, поскольку ее также поднимают насосами. Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

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в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго, верховная рада украины