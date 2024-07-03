Рейтинг@Mail.ru
На Украине допустили, что некоторые квартиры останутся без света и воды - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/ukraine-1957171590.html
На Украине допустили, что некоторые квартиры останутся без света и воды
На Украине допустили, что некоторые квартиры останутся без света и воды - РИА Новости, 03.07.2024
На Украине допустили, что некоторые квартиры останутся без света и воды
Квартиры в многоэтажных домах на Украине, особенно выше девятого этажа, могут зимой остаться без отопления и водоснабжения во время отключения электричества,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:02
2024-07-03T17:02
в мире
украина
герман галущенко
укрэнерго
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_8c9daf9f2e87af21df634b9ba785ad4e.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Квартиры в многоэтажных домах на Украине, особенно выше девятого этажа, могут зимой остаться без отопления и водоснабжения во время отключения электричества, сообщил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. "Отопление зимой будут подавать. Но вопрос, откуда оно будет генерироваться, это во-первых. А второй вопрос: как поднимать на многоэтажную застройку это отопление? До девятого этажа давление может выдать то, что дают теплостанции. Например, Киевская ТЭЦ-5 может дать давление. По другим — вопрос", - заявил Игнатьев в эфире украинского "24 канала". Он отметил, что ситуация будет сложной, если не снабдить насосную группу дополнительными генераторами. По его словам, очередь из желающих приобрести генераторы на Украине "стоит уже на год вперед". Игнатьев также подчеркнул, что паника сродни ситуации на рынке генераторов может возникнуть и на рынке горюче-смазочных материалов, на АЗС. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко отметил, что под вопросом и подача воды на верхние этажи многоквартирных домов, поскольку ее также поднимают насосами. Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_253b5e0d9453db832d78a7cba0d2e355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, Верховная Рада Украины
На Украине допустили, что некоторые квартиры останутся без света и воды

УАВЭ: на Украине квартиры выше 9 этажа могут остаться без воды и света зимой

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Квартиры в многоэтажных домах на Украине, особенно выше девятого этажа, могут зимой остаться без отопления и водоснабжения во время отключения электричества, сообщил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
"Отопление зимой будут подавать. Но вопрос, откуда оно будет генерироваться, это во-первых. А второй вопрос: как поднимать на многоэтажную застройку это отопление? До девятого этажа давление может выдать то, что дают теплостанции. Например, Киевская ТЭЦ-5 может дать давление. По другим — вопрос", - заявил Игнатьев в эфире украинского "24 канала".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана
1 июля, 08:00
Он отметил, что ситуация будет сложной, если не снабдить насосную группу дополнительными генераторами. По его словам, очередь из желающих приобрести генераторы на Украине "стоит уже на год вперед". Игнатьев также подчеркнул, что паника сродни ситуации на рынке генераторов может возникнуть и на рынке горюче-смазочных материалов, на АЗС.
В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко отметил, что под вопросом и подача воды на верхние этажи многоквартирных домов, поскольку ее также поднимают насосами.
Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Майоры против генералов. Зеленский поддержал развал ВСУ
30 июня, 08:00
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоУкрэнергоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала