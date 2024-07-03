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Байден поручил Госдепу направить 150 миллионов долларов на помощь Украине
Байден поручил Госдепу направить 150 миллионов долларов на помощь Украине - РИА Новости, 03.07.2024
Байден поручил Госдепу направить 150 миллионов долларов на помощь Украине
Президент США Джо Байден распорядился выделить 150 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине, следует из опубликованного Белым домом поручения РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:37
2024-07-03T20:37
2024-07-03T20:44
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить 150 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине, следует из опубликованного Белым домом поручения главе госдепартамента Энтони Блинкену."Я поручаю государственному секретарю… направить 150 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для предоставления помощи Украине", - указано в распространенном документе.Кроме того, Байден также поручил Блинкену определить, нужно ли выделить Украине еще 12 миллионов долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности.
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в мире, украина, государственный департамент сша, джо байден, энтони блинкен, сша
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Байден поручил Госдепу направить 150 миллионов долларов на помощь Украине
Белый дом: Байден поручил Госдепу направить 150 млн долларов на помощь Украине