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Байден поручил Госдепу направить 150 миллионов долларов на помощь Украине - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:37 03.07.2024 (обновлено: 20:44 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957221029.html
Байден поручил Госдепу направить 150 миллионов долларов на помощь Украине
Байден поручил Госдепу направить 150 миллионов долларов на помощь Украине - РИА Новости, 03.07.2024
Байден поручил Госдепу направить 150 миллионов долларов на помощь Украине
Президент США Джо Байден распорядился выделить 150 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине, следует из опубликованного Белым домом поручения РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:37
2024-07-03T20:44
в мире
украина
государственный департамент сша
специальная военная операция на украине
джо байден
энтони блинкен
сша
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить 150 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине, следует из опубликованного Белым домом поручения главе госдепартамента Энтони Блинкену."Я поручаю государственному секретарю… направить 150 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для предоставления помощи Украине", - указано в распространенном документе.Кроме того, Байден также поручил Блинкену определить, нужно ли выделить Украине еще 12 миллионов долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
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в мире, украина, государственный департамент сша, джо байден, энтони блинкен, сша
В мире, Украина, Государственный департамент США, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Энтони Блинкен, США
Байден поручил Госдепу направить 150 миллионов долларов на помощь Украине

Белый дом: Байден поручил Госдепу направить 150 млн долларов на помощь Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить 150 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине, следует из опубликованного Белым домом поручения главе госдепартамента Энтони Блинкену.
"Я поручаю государственному секретарю… направить 150 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для предоставления помощи Украине", - указано в распространенном документе.
Кроме того, Байден также поручил Блинкену определить, нужно ли выделить Украине еще 12 миллионов долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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1 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГосударственный департамент СШАДжо БайденЭнтони БлинкенСША
 
 
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