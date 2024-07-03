https://ria.ru/20240703/ukraina-1957131625.html

В США назвали неожиданного врага Украины

В США назвали неожиданного врага Украины - РИА Новости, 03.07.2024

В США назвали неожиданного врага Украины

"Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:21

2024-07-03T15:21

2024-07-03T15:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom назвал Соединенные Штаты худшим врагом Украины. "Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — сказал он. Сакс добавил, что это была большая иллюзия, которую преподносили Киеву не ради Украины, а ради агрессивного внешнеполитического курса США. Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957045294.html

https://ria.ru/20240703/zakharova-1957017932.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, нато, киев