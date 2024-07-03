В США назвали неожиданного врага Украины
Американский экономист Сакс назвал США худшим врагом Украины
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom назвал Соединенные Штаты худшим врагом Украины.
"Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — сказал он.
"Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — сказал он.
Сакс добавил, что это была большая иллюзия, которую преподносили Киеву не ради Украины, а ради агрессивного внешнеполитического курса США.
Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.
Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.