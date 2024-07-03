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В США назвали неожиданного врага Украины - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957131625.html
В США назвали неожиданного врага Украины
В США назвали неожиданного врага Украины - РИА Новости, 03.07.2024
В США назвали неожиданного врага Украины
"Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:21
2024-07-03T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
киев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom назвал Соединенные Штаты худшим врагом Украины. "Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — сказал он. Сакс добавил, что это была большая иллюзия, которую преподносили Киеву не ради Украины, а ради агрессивного внешнеполитического курса США. Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957045294.html
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в мире, сша, украина, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Киев
В США назвали неожиданного врага Украины

Американский экономист Сакс назвал США худшим врагом Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom назвал Соединенные Штаты худшим врагом Украины.

"Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — сказал он.
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Сакс добавил, что это была большая иллюзия, которую преподносили Киеву не ради Украины, а ради агрессивного внешнеполитического курса США.

Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОКиев
 
 
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