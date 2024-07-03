Новым премьером Украины может стать министр экономики, заявил Дубинский
Дубинский: премьером Украины может стать министр экономики Свириденко
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoМинистр экономики Украины Юлия Свириденко
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новым главой правительства Украины может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко, сообщил в среду украинский парламентарий Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.
Ранее украинское издание "Страна" писало о том, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом.
Майоры против генералов. Зеленский поддержал развал ВСУ
30 июня, 08:00
«
"Зеленский полетит на саммит НАТО вместе со Свириденко, которую хочет представить как будущего премьер-министра", - написал Дубинский.
По его словам, также новыми министрами могут быть назначены заместитель руководителя офиса Зеленского Алексей Кулеба и нынешний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.
В мае депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей - теперь пять министерств остались без министров.
Зеленский решил реформировать кабмин Украины
1 апреля, 21:19