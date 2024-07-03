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Новым премьером Украины может стать министр экономики, заявил Дубинский - РИА Новости, 03.07.2024
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14:32 03.07.2024 (обновлено: 14:52 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957107482.html
Новым премьером Украины может стать министр экономики, заявил Дубинский
Новым премьером Украины может стать министр экономики, заявил Дубинский - РИА Новости, 03.07.2024
Новым премьером Украины может стать министр экономики, заявил Дубинский
Новым главой правительства Украины может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко, сообщил в среду украинский парламентарий Александр РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:32
2024-07-03T14:52
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новым главой правительства Украины может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко, сообщил в среду украинский парламентарий Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале. Ранее украинское издание "Страна" писало о том, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом. "Зеленский полетит на саммит НАТО вместе со Свириденко, которую хочет представить как будущего премьер-министра", - написал Дубинский.По его словам, также новыми министрами могут быть назначены заместитель руководителя офиса Зеленского Алексей Кулеба и нынешний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции. В мае депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей - теперь пять министерств остались без министров.
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937208014.html
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украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, денис шмыгаль, нато, верховная рада украины
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Денис Шмыгаль, НАТО, Верховная Рада Украины
Новым премьером Украины может стать министр экономики, заявил Дубинский

Дубинский: премьером Украины может стать министр экономики Свириденко

CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoМинистр экономики Украины Юлия Свириденко
Министр экономики Украины Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia Svyrydenko
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новым главой правительства Украины может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко, сообщил в среду украинский парламентарий Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.
Ранее украинское издание "Страна" писало о том, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом.
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"Зеленский полетит на саммит НАТО вместе со Свириденко, которую хочет представить как будущего премьер-министра", - написал Дубинский.
По его словам, также новыми министрами могут быть назначены заместитель руководителя офиса Зеленского Алексей Кулеба и нынешний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.
В мае депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей - теперь пять министерств остались без министров.
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