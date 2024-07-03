https://ria.ru/20240703/ukraina-1957107482.html

Новым премьером Украины может стать министр экономики, заявил Дубинский

Новым премьером Украины может стать министр экономики, заявил Дубинский - РИА Новости, 03.07.2024

Новым премьером Украины может стать министр экономики, заявил Дубинский

Новым главой правительства Украины может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко, сообщил в среду украинский парламентарий Александр РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:32

2024-07-03T14:32

2024-07-03T14:52

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владимир зеленский

александр дубинский

денис шмыгаль

нато

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новым главой правительства Украины может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко, сообщил в среду украинский парламентарий Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале. Ранее украинское издание "Страна" писало о том, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом. "Зеленский полетит на саммит НАТО вместе со Свириденко, которую хочет представить как будущего премьер-министра", - написал Дубинский.По его словам, также новыми министрами могут быть назначены заместитель руководителя офиса Зеленского Алексей Кулеба и нынешний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции. В мае депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей - теперь пять министерств остались без министров.

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937208014.html

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украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, денис шмыгаль, нато, верховная рада украины