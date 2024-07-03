https://ria.ru/20240703/ukraina-1957098961.html

Зеленский "заигрался в войну", заявил Медведчук

Зеленский "заигрался в войну", заявил Медведчук - РИА Новости, 03.07.2024

Зеленский "заигрался в войну", заявил Медведчук

в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру". РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:15

2024-07-03T14:15

2024-07-03T14:15

в мире

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский успел дискредитировать себя и в качестве миротворца, и в качестве военного стратега, все его заявления о мире выглядят невнятным лопотанием, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру"."Зеленского как подменили – он заговорил о мире… Зеленский в который раз играет в догонялки, пытаясь как-то закрыть невнятным лопотанием мирные инициативы Владимира Путина, а западные кукловоды перепрограммируют образ Зеленского из великого воителя в миротворца. И теперь, на третий год войны, этот политический клоун начинает "замечать", что "много людей погибает", и пора приступать к дипломатии", - говорится в колонке Медведчука.По его словам, миротворца из Зеленского не выйдет, так как он слишком "заигрался в войну". Медведчук подчеркнул, что он упустил возможность договариваться "в качестве президента". "Сегодня он утратил свои полномочия, является нелегитимным и не может вести никаких переговоров от имени Украины. Зеленский попал в яму, которую старательно рыл для других. Как военный стратег он показал свою полную никчемность, как миротворец он показал себя полным ничтожеством еще ранее. Поэтому политическая формула Зеленского для Украины сегодня — "ни мира, ни войны". Простой народ ненавидит его за войну, которую он не смог предотвратить, подчиняясь интересам своих западных хозяев", - продолжает Медведчук. Даже если Зеленский попытается сохранить Украину, то окажется, что этот "остаток" страны ему тоже не принадлежит, считает Медведчук. Из-за сложностей в политике внутри Украины Зеленский начнет "воевать со своими", в результате чего вопрос мирных переговоров утратит для него важность, подытожил Медведчук. У Украины был шанс провести выборы и сместить Зеленского, но он такой шанс у страны "украл", отметил Медведчук. Он добавил, что Запад поставил Зеленскому задачу подготовить украинцев к поражению, за которое "руками его подельников его и уберут".

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин