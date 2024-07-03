"Впервые применила". На Западе забили тревогу из-за решения России
BI: ВКС РФ применили против ВСУ новый боеприпас, который может изменить конфликт
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новая российская бомба ФАБ-3000 М-54 может сильно повлиять на ход конфликта, пишет Business Insider.
"Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле", — говорится в публикации.
"Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что он может оказаться весьма разрушительным для украинских военных.
"В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54", —добавляет издание.
Планирующая бомба сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает боеприпас еще опаснее, пишет BI.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
"В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54", —добавляет издание.
Планирующая бомба сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает боеприпас еще опаснее, пишет BI.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.