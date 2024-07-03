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"Впервые применила". На Западе забили тревогу из-за решения России - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 03.07.2024 (обновлено: 14:59 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957031739.html
"Впервые применила". На Западе забили тревогу из-за решения России
"Впервые применила". На Западе забили тревогу из-за решения России - РИА Новости, 03.07.2024
"Впервые применила". На Западе забили тревогу из-за решения России
Новая российская бомба ФАБ-3000 М-54 может сильно повлиять на ход конфликта, пишет Business Insider."Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:22
2024-07-03T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новая российская бомба ФАБ-3000 М-54 может сильно повлиять на ход конфликта, пишет Business Insider."Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле", — говорится в публикации.В статье отмечается, что он может оказаться весьма разрушительным для украинских военных."В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54", —добавляет издание.Планирующая бомба сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает боеприпас еще опаснее, пишет BI.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. Читайте в Дзен: "Русские слишком хорошо адаптируются". Советник Пентагона назвал причины невозможности победы ВСУ"Разворотило": украинский военный, которого пытался расстрелять сослуживец, выжил и сдался в плен
https://ria.ru/20240703/gosdep-1957012768.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Впервые применила". На Западе забили тревогу из-за решения России

BI: ВКС РФ применили против ВСУ новый боеприпас, который может изменить конфликт

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новая российская бомба ФАБ-3000 М-54 может сильно повлиять на ход конфликта, пишет Business Insider.

"Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле", — говорится в публикации.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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В статье отмечается, что он может оказаться весьма разрушительным для украинских военных.

"В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54", —добавляет издание.

Планирующая бомба сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает боеприпас еще опаснее, пишет BI.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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