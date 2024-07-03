https://ria.ru/20240703/ukraina-1957025482.html
Украина должна перейти в наступление, заявила Клинтон пранкерам
Украина должна перейти в наступление, заявила Клинтон пранкерам - РИА Новости, 03.07.2024
Украина должна перейти в наступление, заявила Клинтон пранкерам
Для переизбрания Джо Байдена на пост президента США Украина должна показать успехи на поле боя и перейти в наступление, заявила бывшая госсекретарь Хиллари... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:57
2024-07-03T09:57
2024-07-03T14:58
украина
сша
джо байден
хиллари клинтон
владимир кузнецов (вован)
нато
алексей столяров (лексус)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898927283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd6f570acbcfa4dbc5d35442f2a919d2.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Для переизбрания Джо Байдена на пост президента США Украина должна показать успехи на поле боя и перейти в наступление, заявила бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым)."Вам нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена", — сказала она пранкерам, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.По словам Клинтон, "демонстрация стойкости" станет сильным посланием Киева для всего мира. "Вы должны понимать, что вам нужно продвигаться вперед как можно лучше, а мы сделаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать вас и президента Байдена", — добавила бывшая глава Госдепа.Как отмечал в конце июня президент Владимир Путин, Москве известно, что американцы и европейцы определенным образом подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой снова выдавили российские подразделения на линию госграницы в Харьковской области. По его словам, Запад планирует подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США. Но команда "любой ценой" будет очень дорого стоить украинским военным, заключил глава государства. Читайте в Дзен: "Русские слишком хорошо адаптируются". Советник Пентагона назвал причины невозможности победы ВСУ"Разворотило": украинский военный, которого пытался расстрелять сослуживец, выжил и сдался в плен
https://ria.ru/20240703/prank-1957018968.html
https://ria.ru/20240407/klinton-1938334898.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898927283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_242f049d08b1a4d86e5f8a92a0689877.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, джо байден, хиллари клинтон, владимир кузнецов (вован), нато, алексей столяров (лексус)
Украина, США, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Владимир Кузнецов (Вован), НАТО, Алексей Столяров (Лексус)
Украина должна перейти в наступление, заявила Клинтон пранкерам
Клинтон: Украина должна показать успехи на поле боя и перейти в наступление