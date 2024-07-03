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Украина должна перейти в наступление, заявила Клинтон пранкерам - РИА Новости, 03.07.2024
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09:57 03.07.2024 (обновлено: 14:58 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957025482.html
Украина должна перейти в наступление, заявила Клинтон пранкерам
Украина должна перейти в наступление, заявила Клинтон пранкерам - РИА Новости, 03.07.2024
Украина должна перейти в наступление, заявила Клинтон пранкерам
Для переизбрания Джо Байдена на пост президента США Украина должна показать успехи на поле боя и перейти в наступление, заявила бывшая госсекретарь Хиллари... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:57
2024-07-03T14:58
украина
сша
джо байден
хиллари клинтон
владимир кузнецов (вован)
нато
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Для переизбрания Джо Байдена на пост президента США Украина должна показать успехи на поле боя и перейти в наступление, заявила бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).&quot;Вам нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена&quot;, — сказала она пранкерам, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.По словам Клинтон, "демонстрация стойкости" станет сильным посланием Киева для всего мира. &quot;Вы должны понимать, что вам нужно продвигаться вперед как можно лучше, а мы сделаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать вас и президента Байдена&quot;, — добавила бывшая глава Госдепа.Как отмечал в конце июня президент Владимир Путин, Москве известно, что американцы и европейцы определенным образом подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой снова выдавили российские подразделения на линию госграницы в Харьковской области. По его словам, Запад планирует подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США. Но команда "любой ценой" будет очень дорого стоить украинским военным, заключил глава государства. Читайте в Дзен: "Русские слишком хорошо адаптируются". Советник Пентагона назвал причины невозможности победы ВСУ"Разворотило": украинский военный, которого пытался расстрелять сослуживец, выжил и сдался в плен
https://ria.ru/20240703/prank-1957018968.html
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украина, сша, джо байден, хиллари клинтон, владимир кузнецов (вован), нато, алексей столяров (лексус)
Украина, США, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Владимир Кузнецов (Вован), НАТО, Алексей Столяров (Лексус)
Украина должна перейти в наступление, заявила Клинтон пранкерам

Клинтон: Украина должна показать успехи на поле боя и перейти в наступление

© AP Photo / Jacquelyn MartinБывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Для переизбрания Джо Байдена на пост президента США Украина должна показать успехи на поле боя и перейти в наступление, заявила бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
«

"Вам нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена", — сказала она пранкерам, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Хиллари Клинтон в беседе с пранкерами согласилась на сговор против Трампа
Вчера, 09:10
По словам Клинтон, "демонстрация стойкости" станет сильным посланием Киева для всего мира.
«

"Вы должны понимать, что вам нужно продвигаться вперед как можно лучше, а мы сделаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать вас и президента Байдена", — добавила бывшая глава Госдепа.

Как отмечал в конце июня президент Владимир Путин, Москве известно, что американцы и европейцы определенным образом подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой снова выдавили российские подразделения на линию госграницы в Харьковской области. По его словам, Запад планирует подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США. Но команда "любой ценой" будет очень дорого стоить украинским военным, заключил глава государства.
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