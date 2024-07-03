"До 18 часов". На Украине раскрыли, к чему привели удары России
Аналитик Прокип предрек Украине самую тяжелую зиму с начала конфликта
© Фото из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Фото из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Грядущая зима станет самой сложной для Украины с начала конфликта из-за того, что Киев не успеет восстановить потерянные во время ударов России энергомощности, заявил аналитик Института Кеннана и Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью чешскому порталу Seznam zprávy.
"Даже если удары прекратятся, уже сейчас ясно, что до зимы Украина не сможет вернуть себе нужные мощности. По словам Прокипа, ясно, что предстоящая зима будет «намного тяжелее не только, чем прошлогодняя и позапрошлогодняя». <...> Прокип <…> предположил, что зимой отключения могут продолжаться от 12 до 18 часов", — приводят журналисты слова украинского эксперта.
Как подчеркнул аналитик, даже восстановление части мощностей может оказаться тщетным — Россия попросту снова их уничтожит.
Сотрудник посольства Чехии в Киеве Иван Галат подтвердил журналистам катастрофическую ситуацию в украинской энергетике. Дипломат обратил внимание на долгосрочную угрозу для украинской экономики из-за регулярных перебоев. По его словам, крупные компании могут полностью остановить свою работу.
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"Российские удары весной лишили Украину почти половины мощностей по выработке электроэнергии. <...> Это может иметь еще более серьезные последствия, чем, скажем, взятие Авдеевки или российское наступление в Харьковской области. Без преувеличений", — опасается чешский портал.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о том, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в вою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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