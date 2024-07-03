https://ria.ru/20240703/udar-1957221159.html

МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару

МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару - РИА Новости, 03.07.2024

МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару

МИД РФ будет добиваться оценки очередной террористической атаки Киева с использованием БПЛА на электроподстанцию "Радуга" в Энергодаре со стороны международных... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:44

2024-07-03T20:44

2024-07-03T21:01

россия

происшествия

специальная военная операция на украине

энергодар

алексей лихачев

мария захарова

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МИД РФ будет добиваться оценки очередной террористической атаки Киева с использованием БПЛА на электроподстанцию "Радуга" в Энергодаре со стороны международных организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Удар ВСУ по подстанции "Радуга" – первый случай, когда сотрудников станции преднамеренно подвергли опасности... Террористическая атака режима Зеленского направлена на дестабилизацию ситуации в Энергодаре, запугивание сотрудников станции и, в конечном итоге, создание угроз безопасности ЗАЭС", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, ответственность за террор против сотрудников станции и пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов полностью ложится на киевский нацистский режим, персонально его главарей, а также их западных покровителей."Будем добиваться должной оценки этих преступных действий со стороны международных организаций", - заверила Захарова.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению.

https://ria.ru/20240703/terakt-1957144697.html

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россия, происшествия, энергодар, алексей лихачев, мария захарова, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", киев