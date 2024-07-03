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МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару - РИА Новости, 03.07.2024
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20:44 03.07.2024 (обновлено: 21:01 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/udar-1957221159.html
МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару
МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару - РИА Новости, 03.07.2024
МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару
МИД РФ будет добиваться оценки очередной террористической атаки Киева с использованием БПЛА на электроподстанцию "Радуга" в Энергодаре со стороны международных... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:44
2024-07-03T21:01
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
энергодар
алексей лихачев
мария захарова
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МИД РФ будет добиваться оценки очередной террористической атаки Киева с использованием БПЛА на электроподстанцию "Радуга" в Энергодаре со стороны международных организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.&quot;Удар ВСУ по подстанции &quot;Радуга&quot; – первый случай, когда сотрудников станции преднамеренно подвергли опасности... Террористическая атака режима Зеленского направлена на дестабилизацию ситуации в Энергодаре, запугивание сотрудников станции и, в конечном итоге, создание угроз безопасности ЗАЭС&quot;, - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, ответственность за террор против сотрудников станции и пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов полностью ложится на киевский нацистский режим, персонально его главарей, а также их западных покровителей."Будем добиваться должной оценки этих преступных действий со стороны международных организаций", - заверила Захарова.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению.
https://ria.ru/20240703/terakt-1957144697.html
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россия, происшествия, энергодар, алексей лихачев, мария захарова, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", киев
Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Алексей Лихачев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Киев
МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару

МИД РФ намерен добиться оценки удара по Энергодару от международных организаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МИД РФ будет добиваться оценки очередной террористической атаки Киева с использованием БПЛА на электроподстанцию "Радуга" в Энергодаре со стороны международных организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Удар ВСУ по подстанции "Радуга" – первый случай, когда сотрудников станции преднамеренно подвергли опасности... Террористическая атака режима Зеленского направлена на дестабилизацию ситуации в Энергодаре, запугивание сотрудников станции и, в конечном итоге, создание угроз безопасности ЗАЭС", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

По ее словам, ответственность за террор против сотрудников станции и пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов полностью ложится на киевский нацистский режим, персонально его главарей, а также их западных покровителей.
"Будем добиваться должной оценки этих преступных действий со стороны международных организаций", - заверила Захарова.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияЭнергодарАлексей ЛихачевМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Киев
 
 
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