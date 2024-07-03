https://ria.ru/20240703/uchastki-1957123970.html

Первые бесплатные земельные участки переданы участникам СВО в Верхневолжье

Первые бесплатные земельные участки переданы участникам СВО в Верхневолжье - РИА Новости, 03.07.2024

Первые бесплатные земельные участки переданы участникам СВО в Верхневолжье

В Тверской области отдельным категориям граждан за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции (СВО), бесплатно предоставили в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:01

2024-07-03T15:01

2024-07-03T15:31

тверская область

игорь руденя

жилье

сво

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Тверской области отдельным категориям граждан за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции (СВО), бесплатно предоставили в собственность первые земельные участники, сообщает пресс-служба регионального правительства. Первыми этой мерой поддержки воспользовались трое участников СВО из Калининского округа. Им предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства в деревнях Новинки и Поддубье. Губернатором Игорем Руденей перед муниципалитетами поставлена задача о проработке вопросов территориального планирования и зонирования территорий, чтобы обеспечить предоставление подходящих для строительства и проживания участков, говорится в сообщении. Земельные участки предоставляются органами местного самоуправления из муниципальной собственности при поступлении заявлений и необходимых документов. Предусмотрено выделение получателю одного участка для индивидуального жилищного строительства площадью от 0,1 до 0,15 гектара, расположенного на территории Тверской области. Он предоставляется по месту жительства или пребывания участника СВО на день окончания участия в спецоперации, пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что в Верхневолжье действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях региона, выплаты до 150 тысяч рублей на газификацию домов. Кроме того, дети участников СВО имеют первоочередное право на зачисление в муниципальные дошкольные учреждения, группы продленного дня в школах Тверской области, организации допобразования, а также при наличии медицинских показаний – на получение путевок на санаторно-курортное лечение. На период прохождения гражданами военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, в семьях погибших защитников Отечества эта мера действует бессрочно. Также в Тверской области работает филиал Фонда "Защитники Отечества". Участники и ветераны СВО, члены их семей могут получить здесь юридическую и медицинскую помощь, поддержку по направлениям назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего, решения бытовых и других вопросов, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240627/vyplaty-1955920155.html

https://ria.ru/20240702/informatizatsiya-1956870355.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, жилье, сво