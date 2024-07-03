https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957204975.html

Турция решила сблизиться с Сирией в координации с США, считает эксперт

Турция решила сблизиться с Сирией в координации с США, считает эксперт - РИА Новости, 03.07.2024

Турция решила сблизиться с Сирией в координации с США, считает эксперт

Решение Турции о сближении с Сирией было принято в координации с США, при этом все страны ближневосточного региона заинтересованы в нормализации отношений между РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:01

2024-07-03T19:01

2024-07-03T19:01

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ДАМАСК, 3 июл — РИА Новости. Решение Турции о сближении с Сирией было принято в координации с США, при этом все страны ближневосточного региона заинтересованы в нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости эксперт по сирийско-турецким отношениям Гассан Юсуф. "Турция - член НАТО, у нее хорошие отношения с США. Турция, как и любая арабская страна или государство региона, не может принять подобное решение без координации с США", - считает эксперт. Юсуф отметил, что последние подвижки на этом направлении "произошли благодаря российскому посредничеству", при том что в нормализации отношений между Дамаском и Анкарой заинтересованы все страны региона. "Согласно сообщениям государственных сирийских СМИ, сближение Сирии и Турции произошло при поддержке России, Китая и Ирана. Я считаю, что это сближение поощряют также влиятельные арабские страны, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак, поскольку всем нужно спокойствие в регионе", - сказал эксперт. Такое сближение учитывает в том числе коммерческие интересы, поскольку Сирию можно считать "практически неизбежным" транзитным маршрутом для турецких товаров, предназначенных для стран Персидского Залива, напомнил аналитик. Говоря о возможной реакции курдских формирований "Сирийские демократические силы" (SDF) на сближение Сирии и Турции, эксперт заявил, что "решения принимают не SDF, а США". "На это указывает тот факт, что SDF дважды отказывались от объявленных ранее планов провести местные выборы", - добавил он. Юсуф также отметил, что SDF не в состоянии противостоять турецким ВС на поле боя. По мнению эксперта, сам Вашингтон "пока не принял решения о примирении с президентом Асадом, США наблюдают за происходящим и за шагами других государств". Формирования SDF, чью основу составляют отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Нормализация отношений между Сирией и ТурциейПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления сирийского лидера Башара Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Сирийский президент Башар Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно откроется 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240703/siriya-1957045841.html

https://ria.ru/20240702/erdogan-1956960565.html

https://ria.ru/20240703/shos-1957183119.html

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в мире, сирия, россия, турция, башар асад, александр лаврентьев, реджеп тайип эрдоган