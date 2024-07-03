https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957046077.html

В канцелярии Эрдогана прокомментировали возможный визит Путина

В канцелярии Эрдогана прокомментировали возможный визит Путина - РИА Новости, 03.07.2024

В канцелярии Эрдогана прокомментировали возможный визит Путина

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит на дипломатической повестке Анкары и Москвы, но предварительные даты пока неизвестны, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:24

2024-07-03T11:24

2024-07-03T11:25

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АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит на дипломатической повестке Анкары и Москвы, но предварительные даты пока неизвестны, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане перспективы поездки главы РФ в Турцию, решение о проведении встречи было обоюдным, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно визит господина Путина стоит в дипломатической повестке двух стран. Есть объявленное приглашение господина президента (Тайипа Эрдогана)", - сообщил собеседник агентства. По его словам, предварительные даты визита пока неизвестны. "Нет, предварительных дат нет", - уточнил он.

https://ria.ru/20240703/putin-1957041486.html

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турция

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