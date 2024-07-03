https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957046077.html
В канцелярии Эрдогана прокомментировали возможный визит Путина
В канцелярии Эрдогана прокомментировали возможный визит Путина - РИА Новости, 03.07.2024
В канцелярии Эрдогана прокомментировали возможный визит Путина
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит на дипломатической повестке Анкары и Москвы, но предварительные даты пока неизвестны, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:24
2024-07-03T11:24
2024-07-03T11:25
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АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит на дипломатической повестке Анкары и Москвы, но предварительные даты пока неизвестны, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане перспективы поездки главы РФ в Турцию, решение о проведении встречи было обоюдным, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно визит господина Путина стоит в дипломатической повестке двух стран. Есть объявленное приглашение господина президента (Тайипа Эрдогана)", - сообщил собеседник агентства. По его словам, предварительные даты визита пока неизвестны. "Нет, предварительных дат нет", - уточнил он.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция), дмитрий песков, политика, в мире, саммит шос в астане – 2024
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция), Дмитрий Песков, Политика, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
В канцелярии Эрдогана прокомментировали возможный визит Путина
Канцелярия Эрдогана: визита Путина в Турцию стоит на повестке, дат пока нет