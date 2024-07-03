https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957039762.html

В Кремле прокомментировали отношения России и Турции

В Кремле прокомментировали отношения России и Турции - РИА Новости, 03.07.2024

В Кремле прокомментировали отношения России и Турции

Пока не все вопросы решены во взаимодействии России и Турции, но политическая воля на решение имеется, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:04

2024-07-03T11:04

2024-07-03T11:30

россия

турция

дмитрий песков

политика

в мире

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Пока не все вопросы решены во взаимодействии России и Турции, но политическая воля на решение имеется, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не все (вопросы - ред.) решены", - сказал Песков на вопрос, решены ли все вопросы, которые волновали российскую сторону. "Там, где ведется большая работа, где осуществляется очень широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно возникают разные проблемы, но политическая воля на то, чтобы их урегулировать - имеется", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240408/putin-1938550616.html

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россия, турция, дмитрий песков, политика, в мире