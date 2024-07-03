https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957036858.html
Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня
Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня - РИА Новости, 03.07.2024
Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня
Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане перспективы поездки главы РФ в Турцию, решение о проведении встречи... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:49
2024-07-03T10:49
2024-07-03T11:08
турция
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
астана
реджеп тайип эрдоган
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950887829_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_5432aa8e0ccc17978a8221daa7a04e7c.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане перспективы поездки главы РФ в Турцию, решение о проведении встречи было обоюдным, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, эта была обоюдная инициатива… По-прежнему на повестке дня остается тема визита президента Путина в Турецкую Республику. Он состоится обязательно со временем, как только удастся согласовать графики двух президентов", - сказал Песков."Сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957039762.html
турция
россия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950887829_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_ca50178a39a416026cf31c6234901eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, астана, реджеп тайип эрдоган, саммит шос в астане – 2024
Турция, Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит ШОС в Астане – 2024
Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня
Песков: Путин обсудит с Эрдоганом перспективы своего визита в Турцию