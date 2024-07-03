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Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня - РИА Новости, 03.07.2024
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10:49 03.07.2024 (обновлено: 11:08 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957036858.html
Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня
Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня - РИА Новости, 03.07.2024
Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня
Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане перспективы поездки главы РФ в Турцию, решение о проведении встречи... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:49
2024-07-03T11:08
турция
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
астана
реджеп тайип эрдоган
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане перспективы поездки главы РФ в Турцию, решение о проведении встречи было обоюдным, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, эта была обоюдная инициатива… По-прежнему на повестке дня остается тема визита президента Путина в Турецкую Республику. Он состоится обязательно со временем, как только удастся согласовать графики двух президентов", - сказал Песков."Сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957039762.html
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турция, россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, астана, реджеп тайип эрдоган, саммит шос в астане – 2024
Турция, Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит ШОС в Астане – 2024
Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня

Песков: Путин обсудит с Эрдоганом перспективы своего визита в Турцию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане перспективы поездки главы РФ в Турцию, решение о проведении встречи было обоюдным, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, эта была обоюдная инициатива… По-прежнему на повестке дня остается тема визита президента Путина в Турецкую Республику. Он состоится обязательно со временем, как только удастся согласовать графики двух президентов", - сказал Песков.
"Сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки", - добавил Песков.
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ТурцияРоссияПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковАстанаРеджеп Тайип ЭрдоганСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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