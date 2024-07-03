https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957036858.html

Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня

Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня - РИА Новости, 03.07.2024

Песков назвал визит Путина в Турцию повесткой дня

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане перспективы поездки главы РФ в Турцию, решение о проведении встречи... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:49

2024-07-03T10:49

2024-07-03T11:08

турция

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

астана

реджеп тайип эрдоган

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950887829_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_5432aa8e0ccc17978a8221daa7a04e7c.jpg

АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане перспективы поездки главы РФ в Турцию, решение о проведении встречи было обоюдным, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, эта была обоюдная инициатива… По-прежнему на повестке дня остается тема визита президента Путина в Турецкую Республику. Он состоится обязательно со временем, как только удастся согласовать графики двух президентов", - сказал Песков."Сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957039762.html

турция

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, астана, реджеп тайип эрдоган, саммит шос в астане – 2024