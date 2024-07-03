https://ria.ru/20240703/tuberkulez-1957158844.html
В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза
В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза - РИА Новости, 03.07.2024
В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза
Московским государственным университетом приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения туберкулеза на факультете фундаментальной медицины, сообщили РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:35
2024-07-03T16:35
2024-07-03T16:35
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
туберкулез
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955837121_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_baf88ae19f9eb55377a6a342b822986d.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московским государственным университетом приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения туберкулеза на факультете фундаментальной медицины, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета. "МГУ имени М. В. Ломоносова провел полный комплекс противоэпидемических мер: проведена дезинфекция помещений, определен круг контактных лиц. Организовано медицинское наблюдение за контактными. Приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении. Накануне стало известно, что на факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры диагностировали туберкулез. Роспотребнадзор заявил, что проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением данного заболевания у учащегося в МГУ. -0-
https://ria.ru/20240628/tuberkulez-1956049570.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955837121_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_54f7fd532c17a18359380f0cb95b9ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, туберкулез, здоровье - общество
МГУ имени М. В. Ломоносова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Туберкулез, Здоровье - Общество
В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза
В МГУ приняли меры по нераспространению туберкулеза на одном из факультетов