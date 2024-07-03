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В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза - РИА Новости, 03.07.2024
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16:35 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/tuberkulez-1957158844.html
В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза
В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза - РИА Новости, 03.07.2024
В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза
Московским государственным университетом приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения туберкулеза на факультете фундаментальной медицины, сообщили РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:35
2024-07-03T16:35
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
туберкулез
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московским государственным университетом приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения туберкулеза на факультете фундаментальной медицины, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета. "МГУ имени М. В. Ломоносова провел полный комплекс противоэпидемических мер: проведена дезинфекция помещений, определен круг контактных лиц. Организовано медицинское наблюдение за контактными. Приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении. Накануне стало известно, что на факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры диагностировали туберкулез. Роспотребнадзор заявил, что проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением данного заболевания у учащегося в МГУ. -0-
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мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, туберкулез, здоровье - общество
МГУ имени М. В. Ломоносова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Туберкулез, Здоровье - Общество
В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза

В МГУ приняли меры по нераспространению туберкулеза на одном из факультетов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлавное здание МГУ в Москве
Главное здание МГУ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Главное здание МГУ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московским государственным университетом приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения туберкулеза на факультете фундаментальной медицины, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета.
"МГУ имени М. В. Ломоносова провел полный комплекс противоэпидемических мер: проведена дезинфекция помещений, определен круг контактных лиц. Организовано медицинское наблюдение за контактными. Приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что на факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры диагностировали туберкулез. Роспотребнадзор заявил, что проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением данного заболевания у учащегося в МГУ. -0-
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МГУ имени М. В. ЛомоносоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияТуберкулезЗдоровье - Общество
 
 
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