https://ria.ru/20240703/tuberkulez-1957158844.html

В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза

В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза - РИА Новости, 03.07.2024

В МГУ приняли меры для недопущения распространения туберкулеза

Московским государственным университетом приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения туберкулеза на факультете фундаментальной медицины, сообщили РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:35

2024-07-03T16:35

2024-07-03T16:35

мгу имени м. в. ломоносова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

туберкулез

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московским государственным университетом приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения туберкулеза на факультете фундаментальной медицины, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета. "МГУ имени М. В. Ломоносова провел полный комплекс противоэпидемических мер: проведена дезинфекция помещений, определен круг контактных лиц. Организовано медицинское наблюдение за контактными. Приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении. Накануне стало известно, что на факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры диагностировали туберкулез. Роспотребнадзор заявил, что проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением данного заболевания у учащегося в МГУ. -0-

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мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, туберкулез, здоровье - общество