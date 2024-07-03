https://ria.ru/20240703/tsyplyata-1957145967.html

Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили в Мордовии

Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили в Мордовии - РИА Новости, 03.07.2024

Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили в Мордовии

Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили на агрофирме "Октябрьская" в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:02

2024-07-03T16:02

2024-07-03T16:02

республика мордовия

технологии

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили на агрофирме "Октябрьская" в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Птицеводство - ведущая отрасль экономики агрофирмы Октябрьская", ежегодно предприятие производит около 100 тысяч тонн птицы. Мощность новой площадки, которая разместилась в Лямбирском районе недалеко от села Пензятка, составляет 14 тысяч тонн птицы в год. "Главе Мордовии Артему Здунову показали все технологические составляющие производства. Новую площадку отличает высокий уровень автоматизации и санитарной безопасности, она работает в формате "пусто-занято", когда после выращивания каждой партии птицы производственные корпуса освобождаются, обрабатываются, и только после этого происходит заселение новой партии цыплят. Такая система позволяет обеспечить биобезопасность на предприятии, уменьшить затраты на сохранность поголовья", - говорится в сообщении. Отмечается, что производство организовано по современным экологическим стандартам, все отходы должным образом складируются и обрабатываются - делается всё, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших населенных пунктов. Инвестиции в новую площадку превысили 1 миллиард рублей - это собственные средства предприятия. "На новой площадке создано 28 высокопроизводительных рабочих мест - заработная плата составляет около 100 тысяч рублей. Всего в агрофирме работают более 2 тысяч человек, это одно из самых крупных предприятий в регионе. Помимо птицеводства, агрофирма занимается животноводством, звероводством, растениеводством, переработкой животноводческой продукции и производством комбикормов. Агрофирму "Октябрьская" хорошо знают в других регионах - только 14% выпускаемой продукции поступает на прилавки республики, остальное уходит за ее пределы", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231130/mordoviya-1912908117.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, республика мордовия