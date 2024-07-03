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Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили в Мордовии - РИА Новости, 03.07.2024
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Республика Мордовия
 
16:02 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/tsyplyata-1957145967.html
Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили в Мордовии
Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили в Мордовии - РИА Новости, 03.07.2024
Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили в Мордовии
Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили на агрофирме "Октябрьская" в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:02
2024-07-03T16:02
республика мордовия
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили на агрофирме "Октябрьская" в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Птицеводство - ведущая отрасль экономики агрофирмы Октябрьская", ежегодно предприятие производит около 100 тысяч тонн птицы. Мощность новой площадки, которая разместилась в Лямбирском районе недалеко от села Пензятка, составляет 14 тысяч тонн птицы в год. "Главе Мордовии Артему Здунову показали все технологические составляющие производства. Новую площадку отличает высокий уровень автоматизации и санитарной безопасности, она работает в формате "пусто-занято", когда после выращивания каждой партии птицы производственные корпуса освобождаются, обрабатываются, и только после этого происходит заселение новой партии цыплят. Такая система позволяет обеспечить биобезопасность на предприятии, уменьшить затраты на сохранность поголовья", - говорится в сообщении. Отмечается, что производство организовано по современным экологическим стандартам, все отходы должным образом складируются и обрабатываются - делается всё, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших населенных пунктов. Инвестиции в новую площадку превысили 1 миллиард рублей - это собственные средства предприятия. "На новой площадке создано 28 высокопроизводительных рабочих мест - заработная плата составляет около 100 тысяч рублей. Всего в агрофирме работают более 2 тысяч человек, это одно из самых крупных предприятий в регионе. Помимо птицеводства, агрофирма занимается животноводством, звероводством, растениеводством, переработкой животноводческой продукции и производством комбикормов. Агрофирму "Октябрьская" хорошо знают в других регионах - только 14% выпускаемой продукции поступает на прилавки республики, остальное уходит за ее пределы", - подчеркивается в сообщении.
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технологии, республика мордовия
Республика Мордовия, Технологии, Республика Мордовия

Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили в Мордовии

© Fotolia / racoon81Цыплята
Цыплята - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Fotolia / racoon81
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили на агрофирме "Октябрьская" в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Птицеводство - ведущая отрасль экономики агрофирмы Октябрьская", ежегодно предприятие производит около 100 тысяч тонн птицы. Мощность новой площадки, которая разместилась в Лямбирском районе недалеко от села Пензятка, составляет 14 тысяч тонн птицы в год.
«
"Главе Мордовии Артему Здунову показали все технологические составляющие производства. Новую площадку отличает высокий уровень автоматизации и санитарной безопасности, она работает в формате "пусто-занято", когда после выращивания каждой партии птицы производственные корпуса освобождаются, обрабатываются, и только после этого происходит заселение новой партии цыплят. Такая система позволяет обеспечить биобезопасность на предприятии, уменьшить затраты на сохранность поголовья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что производство организовано по современным экологическим стандартам, все отходы должным образом складируются и обрабатываются - делается всё, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших населенных пунктов. Инвестиции в новую площадку превысили 1 миллиард рублей - это собственные средства предприятия.
«
"На новой площадке создано 28 высокопроизводительных рабочих мест - заработная плата составляет около 100 тысяч рублей. Всего в агрофирме работают более 2 тысяч человек, это одно из самых крупных предприятий в регионе. Помимо птицеводства, агрофирма занимается животноводством, звероводством, растениеводством, переработкой животноводческой продукции и производством комбикормов. Агрофирму "Октябрьская" хорошо знают в других регионах - только 14% выпускаемой продукции поступает на прилавки республики, остальное уходит за ее пределы", - подчеркивается в сообщении.
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Республика МордовияТехнологииРеспублика Мордовия
 
 
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