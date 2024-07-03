Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили в Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Новую площадку по выращиванию цыплят-бройлеров запустили на агрофирме "Октябрьская" в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Птицеводство - ведущая отрасль экономики агрофирмы Октябрьская", ежегодно предприятие производит около 100 тысяч тонн птицы. Мощность новой площадки, которая разместилась в Лямбирском районе недалеко от села Пензятка, составляет 14 тысяч тонн птицы в год.
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"Главе Мордовии Артему Здунову показали все технологические составляющие производства. Новую площадку отличает высокий уровень автоматизации и санитарной безопасности, она работает в формате "пусто-занято", когда после выращивания каждой партии птицы производственные корпуса освобождаются, обрабатываются, и только после этого происходит заселение новой партии цыплят. Такая система позволяет обеспечить биобезопасность на предприятии, уменьшить затраты на сохранность поголовья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что производство организовано по современным экологическим стандартам, все отходы должным образом складируются и обрабатываются - делается всё, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших населенных пунктов. Инвестиции в новую площадку превысили 1 миллиард рублей - это собственные средства предприятия.
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"На новой площадке создано 28 высокопроизводительных рабочих мест - заработная плата составляет около 100 тысяч рублей. Всего в агрофирме работают более 2 тысяч человек, это одно из самых крупных предприятий в регионе. Помимо птицеводства, агрофирма занимается животноводством, звероводством, растениеводством, переработкой животноводческой продукции и производством комбикормов. Агрофирму "Октябрьская" хорошо знают в других регионах - только 14% выпускаемой продукции поступает на прилавки республики, остальное уходит за ее пределы", - подчеркивается в сообщении.
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