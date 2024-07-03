https://ria.ru/20240703/trevoga-1957116954.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.07.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:48

2024-07-03T14:48

2024-07-03T14:48

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 14.37 (совпадает с мск). При этом в Харьковской области тревога звучит более 14 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html

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в мире, россия, полтавская область, украина, вооруженные силы украины