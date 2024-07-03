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В Кемерово загорелся трамвай с людьми - РИА Новости, 03.07.2024
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15:55 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/tramvay-1957142719.html
В Кемерово загорелся трамвай с людьми
В Кемерово загорелся трамвай с людьми - РИА Новости, 03.07.2024
В Кемерово загорелся трамвай с людьми
Еще один инцидент с трамваем произошел в Кемерово - из-за пожара пришлось эвакуировать всех пассажиров, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:55
2024-07-03T15:55
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Еще один инцидент с трамваем произошел в Кемерово - из-за пожара пришлось эвакуировать всех пассажиров, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале. Возгорание трамвая, двигавшегося по маршруту №3 по улице Майской Рудничного района Кемерово, произошло в среду, все пассажиры оперативно эвакуированы. &quot;По данному факту… незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего&quot;, – сообщает ведомство.В рамках проверки в ближайшее время будут опрошены пассажиры и водитель трамвая, а также представители организации, оказывающей услуги по перевозке людей. Шестого июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Заведено три уголовных дела.
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происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово загорелся трамвай с людьми

В Кемерово из-за пожара эвакуировали всех пассажиров трамвая

© Фото : Инцидент Кузбасс/ВКонтактеТрамвай загорелся в Кемерово
Трамвай загорелся в Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Инцидент Кузбасс/ВКонтакте
Трамвай загорелся в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Еще один инцидент с трамваем произошел в Кемерово - из-за пожара пришлось эвакуировать всех пассажиров, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале.
Возгорание трамвая, двигавшегося по маршруту №3 по улице Майской Рудничного района Кемерово, произошло в среду, все пассажиры оперативно эвакуированы.
«

"По данному факту… незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – сообщает ведомство.

В рамках проверки в ближайшее время будут опрошены пассажиры и водитель трамвая, а также представители организации, оказывающей услуги по перевозке людей.
Шестого июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Заведено три уголовных дела.
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ПроисшествияКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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