https://ria.ru/20240703/tovarooborot-1957165785.html

Товарооборот России и Турции за полгода почти не изменился, заявил Новак

Товарооборот России и Турции за полгода почти не изменился, заявил Новак - РИА Новости, 03.07.2024

Товарооборот России и Турции за полгода почти не изменился, заявил Новак

Товарооборот России и Турции по итогам шести месяцев текущего года сохранился примерно на уровне прошлого года - снизился на 1%, сказал вице-премьер России... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:50

2024-07-03T16:50

2024-07-03T17:47

экономика

россия

турция

астана

александр новак

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Товарооборот России и Турции по итогам шести месяцев текущего года сохранился примерно на уровне прошлого года - снизился на 1%, сказал вице-премьер России Александр Новак журналистам по итогам переговоров президентов двух стран в Астане. "У нас по Турции, например, за шесть месяцев, по предварительным данным, торговый оборот примерно на уровне прошлого года сохранился - минус 1% всего. Это около 28 миллиардов долларов на сегодняшний день за шесть месяцев", - сказал Новак.По его словам, президенты на встрече в Астане обсудили вопросы развития инвестиционных проектов, сотрудничество в промышленности и гуманитарной сфере."Говорили о снижении торговых барьеров, тоже затрагивалась, безусловно, эта тема, в таможенной сфере, соответственно. Будем выполнять эти поручения. Задача стоит увеличивать экономический оборот с нашими странами и партнерами", - добавил Новак.

https://ria.ru/20240703/putin-1957134398.html

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экономика, россия, турция, астана, александр новак