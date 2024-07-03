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Товарооборот России и Турции за полгода почти не изменился, заявил Новак - РИА Новости, 03.07.2024
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16:50 03.07.2024 (обновлено: 17:47 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/tovarooborot-1957165785.html
Товарооборот России и Турции за полгода почти не изменился, заявил Новак
Товарооборот России и Турции за полгода почти не изменился, заявил Новак - РИА Новости, 03.07.2024
Товарооборот России и Турции за полгода почти не изменился, заявил Новак
Товарооборот России и Турции по итогам шести месяцев текущего года сохранился примерно на уровне прошлого года - снизился на 1%, сказал вице-премьер России... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:50
2024-07-03T17:47
экономика
россия
турция
астана
александр новак
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Товарооборот России и Турции по итогам шести месяцев текущего года сохранился примерно на уровне прошлого года - снизился на 1%, сказал вице-премьер России Александр Новак журналистам по итогам переговоров президентов двух стран в Астане. "У нас по Турции, например, за шесть месяцев, по предварительным данным, торговый оборот примерно на уровне прошлого года сохранился - минус 1% всего. Это около 28 миллиардов долларов на сегодняшний день за шесть месяцев", - сказал Новак.По его словам, президенты на встрече в Астане обсудили вопросы развития инвестиционных проектов, сотрудничество в промышленности и гуманитарной сфере."Говорили о снижении торговых барьеров, тоже затрагивалась, безусловно, эта тема, в таможенной сфере, соответственно. Будем выполнять эти поручения. Задача стоит увеличивать экономический оборот с нашими странами и партнерами", - добавил Новак.
https://ria.ru/20240703/putin-1957134398.html
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экономика, россия, турция, астана, александр новак
Экономика, Россия, Турция, Астана, Александр Новак
Товарооборот России и Турции за полгода почти не изменился, заявил Новак

Новак: товарооборот России и Турции по итогам шести месяцев снизился на 1%

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Товарооборот России и Турции по итогам шести месяцев текущего года сохранился примерно на уровне прошлого года - снизился на 1%, сказал вице-премьер России Александр Новак журналистам по итогам переговоров президентов двух стран в Астане.
"У нас по Турции, например, за шесть месяцев, по предварительным данным, торговый оборот примерно на уровне прошлого года сохранился - минус 1% всего. Это около 28 миллиардов долларов на сегодняшний день за шесть месяцев", - сказал Новак.
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"Говорили о снижении торговых барьеров, тоже затрагивалась, безусловно, эта тема, в таможенной сфере, соответственно. Будем выполнять эти поручения. Задача стоит увеличивать экономический оборот с нашими странами и партнерами", - добавил Новак.
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ЭкономикаРоссияТурцияАстанаАлександр Новак
 
 
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