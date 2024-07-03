https://ria.ru/20240703/torgovlya-1957099926.html

Пакистан выразил желание расширить торговые отношения с Россией

Пакистан выразил желание расширить торговые отношения с Россией - РИА Новости, 03.07.2024

Пакистан выразил желание расширить торговые отношения с Россией

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что пришло время расширить торговые отношения с Россией на условиях бартера. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:19

2024-07-03T14:19

2024-07-03T14:19

пакистан

россия

владимир путин

политика

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что пришло время расширить торговые отношения с Россией на условиях бартера. "В 50-е, 60-е, 70-е годы у нас был товарооборот на условиях бартера... Мне кажется, что сейчас пришло время преодолеть финансово-банковские проблемы и расширить наши отношения на условиях бартера", — сказал Шариф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что торговля на бартерных условиях могла бы помочь Пакистану преодолеть проблемы.

https://ria.ru/20240703/pakistan-1956992752.html

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пакистан, россия, владимир путин, политика