https://ria.ru/20240703/torgovlya-1957099926.html
Пакистан выразил желание расширить торговые отношения с Россией
Пакистан выразил желание расширить торговые отношения с Россией - РИА Новости, 03.07.2024
Пакистан выразил желание расширить торговые отношения с Россией
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что пришло время расширить торговые отношения с Россией на условиях бартера. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:19
2024-07-03T14:19
2024-07-03T14:19
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что пришло время расширить торговые отношения с Россией на условиях бартера. "В 50-е, 60-е, 70-е годы у нас был товарооборот на условиях бартера... Мне кажется, что сейчас пришло время преодолеть финансово-банковские проблемы и расширить наши отношения на условиях бартера", — сказал Шариф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что торговля на бартерных условиях могла бы помочь Пакистану преодолеть проблемы.
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пакистан, россия, владимир путин, политика
Пакистан, Россия, Владимир Путин, Политика
Пакистан выразил желание расширить торговые отношения с Россией
Пакистан намерен расширить торговые отношения с РФ на условиях бартера
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что пришло время расширить торговые отношения с Россией на условиях бартера.
"В 50-е, 60-е, 70-е годы у нас был товарооборот на условиях бартера... Мне кажется, что сейчас пришло время преодолеть финансово-банковские проблемы и расширить наши отношения на условиях бартера", — сказал Шариф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что торговля на бартерных условиях могла бы помочь Пакистану преодолеть проблемы.