https://ria.ru/20240703/toplivo-1957096422.html

На российской бирже подорожали все виды топлива

На российской бирже подорожали все виды топлива - РИА Новости, 03.07.2024

На российской бирже подорожали все виды топлива

Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась в среду, бензин, в том числе, подорожал более чем... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:09

2024-07-03T14:09

2024-07-03T14:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

аи-92

аи-95

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась в среду, бензин, в том числе, подорожал более чем на 1%, следует из материалов торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подорожал на 1,62% по сравнению со вторником - до 55 710 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 1,19% - до 66 446 рублей за тонну. При этом Аи-92 уже непрерывно дорожает каждую сессию около недели подряд, Аи-95 - около трех. Летнее дизельное топливо в среду также подорожало: на 0,99%, до 60 641 рубля за тонну. Цена на мазут выросла на 0,59%, до 29 350 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,64% - до 25 966 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,88%, до 79 653 рублей. Правительство РФ в субботу продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен, при этом сообщалось, что с 1 июля он должен продолжить действие. Власти же допускали, что снятие ограничений возможно будет продлено исходя из ситуации на рынке. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.

https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, аи-92, аи-95