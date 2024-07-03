https://ria.ru/20240703/toplivo-1957096422.html
На российской бирже подорожали все виды топлива
На российской бирже подорожали все виды топлива - РИА Новости, 03.07.2024
На российской бирже подорожали все виды топлива
Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась в среду, бензин, в том числе, подорожал более чем... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:09
2024-07-03T14:09
2024-07-03T14:09
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась в среду, бензин, в том числе, подорожал более чем на 1%, следует из материалов торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подорожал на 1,62% по сравнению со вторником - до 55 710 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 1,19% - до 66 446 рублей за тонну. При этом Аи-92 уже непрерывно дорожает каждую сессию около недели подряд, Аи-95 - около трех. Летнее дизельное топливо в среду также подорожало: на 0,99%, до 60 641 рубля за тонну. Цена на мазут выросла на 0,59%, до 29 350 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,64% - до 25 966 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,88%, до 79 653 рублей. Правительство РФ в субботу продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен, при этом сообщалось, что с 1 июля он должен продолжить действие. Власти же допускали, что снятие ограничений возможно будет продлено исходя из ситуации на рынке. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.
https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html
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экономика, цены на нефть, россия, аи-92, аи-95
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, АИ-92, АИ-95
На российской бирже подорожали все виды топлива
Стоимость всех видов топлива на СПбМТСБ поднялась более чем на 1%
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась в среду, бензин, в том числе, подорожал более чем на 1%, следует из материалов торгов.
Бензин Аи-9
2 по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подорожал на 1,62% по сравнению со вторником - до 55 710 рублей за тонну. Стоимость Аи-9
5 выросла на 1,19% - до 66 446 рублей за тонну. При этом Аи-92 уже непрерывно дорожает каждую сессию около недели подряд, Аи-95 - около трех.
Летнее дизельное топливо в среду также подорожало: на 0,99%, до 60 641 рубля за тонну.
Цена на мазут выросла на 0,59%, до 29 350 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,64% - до 25 966 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,88%, до 79 653 рублей.
Правительство РФ в субботу продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен, при этом сообщалось, что с 1 июля он должен продолжить действие. Власти же допускали, что снятие ограничений возможно будет продлено исходя из ситуации на рынке.
В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ
в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.