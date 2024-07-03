https://ria.ru/20240703/terrorizm-1957021198.html

На Алтае мужчина получил 15 лет колонии за вербовку в ИГ*

На Алтае мужчина получил 15 лет колонии за вербовку в ИГ* - РИА Новости, 03.07.2024

На Алтае мужчина получил 15 лет колонии за вербовку в ИГ*

Мужчина получил 15 лет колонии за вербовку в террористическую организацию, которую он проводил в тюрьме среди других осуждённых в Алтайском крае, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:26

2024-07-03T09:26

2024-07-03T09:27

происшествия

россия

алтайский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хизб ут-тахрир аль-ислами

исламское государство*

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Мужчина получил 15 лет колонии за вербовку в террористическую организацию, которую он проводил в тюрьме среди других осуждённых в Алтайском крае, сообщили в управлении ФСБ по региону. "Гражданин, 1984 года рождения, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Алтайского края и являясь приверженцем идеологии запрещённых в России террористических организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и "Исламское государство"*, стал активно продвигать её постулаты среди других осуждённых… Последователей запрещённых объединений он героизировал, а поступки смертников приводил в качестве образцов для подражания", - говорится в сообщении. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками управления ФСБ по Алтайскому краю при взаимодействии с региональным управлением федеральной службы исполнения наказаний. "1-й Восточный окружной военный суд на основании собранных УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновным гражданина… в совершение преступлений, предусмотренных ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка и иное вовлечение лиц в участие в деятельности организации, которая …признана террористической), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности…), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Судом гражданин… приговорен к пятнадцати годам лишения свободы", - отмечает пресс-служба.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20240624/antonov-1954945087.html

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происшествия, россия, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, исламское государство*