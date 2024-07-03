https://ria.ru/20240703/terrorizm-1957014363.html

Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу

Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу - РИА Новости, 03.07.2024

Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу

Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу, он стал первым по статье о покушении на акт международного терроризма, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:42

2024-07-03T08:42

2024-07-03T09:03

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу, он стал первым по статье о покушении на акт международного терроризма, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.В конце ноября 2023 года суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году. Он обвинялся по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма)."Приговор вступил в силу", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что этой первый приговор по этой статье.Как сообщало следствие, мужчина заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая 2022 года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, он был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.

https://ria.ru/20240623/delo-1954865910.html

https://radiosputnik.ru/20240629/terakt-1956349520.html

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