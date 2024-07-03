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Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 03.07.2024 (обновлено: 09:03 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/terrorizm-1957014363.html
Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу
Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу - РИА Новости, 03.07.2024
Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу
Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу, он стал первым по статье о покушении на акт международного терроризма, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:42
2024-07-03T09:03
херсон
специальная военная операция на украине
россия
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу, он стал первым по статье о покушении на акт международного терроризма, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.В конце ноября 2023 года суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году. Он обвинялся по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма)."Приговор вступил в силу", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что этой первый приговор по этой статье.Как сообщало следствие, мужчина заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая 2022 года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, он был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.
https://ria.ru/20240623/delo-1954865910.html
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херсон, россия, украина
Херсон, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу

Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне в 2022 году вступил в силу

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМесто теракта в Херсоне
Место теракта в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место теракта в Херсоне. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая вступил в силу, он стал первым по статье о покушении на акт международного терроризма, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.
В конце ноября 2023 года суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году. Он обвинялся по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма).
Работа Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
СК возбудил дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь
23 июня, 15:42
"Приговор вступил в силу", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что этой первый приговор по этой статье.
Как сообщало следствие, мужчина заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая 2022 года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, он был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.
Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
СК будет расследовать атаку ВСУ на деревню под Курском по статье о теракте
29 июня, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияУкраина
 
 
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