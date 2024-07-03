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В Нижнем Новгороде нашли тело одного из рабочих, упавших с моста
В Нижнем Новгороде нашли тело одного из рабочих, упавших с моста - РИА Новости, 03.07.2024
В Нижнем Новгороде нашли тело одного из рабочих, упавших с моста
Найдено тело одного из рабочих, упавших в строительной люльке с моста в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:08
2024-07-03T08:08
2024-07-03T11:23
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Найдено тело одного из рабочих, упавших в строительной люльке с моста в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что вечером во вторник на Стригинском мосту через реку Оку на окраине Нижнего Новгорода при проведении строительных работ в воду сорвалась подвесная люлька, в которой находились 2 человека. Для их поиска на место происшествия вызвали водолазов. "В десятом часу вечера силами водолазной группы аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода извлечено тело мужчины 1999 года рождения. Поиски второго человека будут продолжены", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде нашли тело одного из рабочих, упавших с моста
Водолазы нашли тело одного из рабочих, упавших с моста в Нижнем Новгороде