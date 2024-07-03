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Источник раскрыл детали драки со стрельбой на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 03.07.2024
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17:53 03.07.2024 (обновлено: 18:31 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/taksist-1957188217.html
Источник раскрыл детали драки со стрельбой на юго-востоке Москвы
Источник раскрыл детали драки со стрельбой на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 03.07.2024
Источник раскрыл детали драки со стрельбой на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На юго-востоке Москвы произошел конфликт между водителем такси и пешеходом, никто не пострадал, полиция устанавливает... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:53
2024-07-03T18:31
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На юго-востоке Москвы произошел конфликт между водителем такси и пешеходом, никто не пострадал, полиция устанавливает обстоятельства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее Telegram-канал Mash заявил о массовой драке со стрельбой на юго-востоке Москвы, в результате которой есть раненые."Предварительно, между водителем такси и пешеходом на юго-востоке Москвы произошел конфликт. Мужчин разняли мимо проезжавшие водители. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что с водителем и пешеходом сейчас работают полицейские.В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Тихорецком бульваре, в результате которого один из участников произвел выстрел. "Трое граждан были доставлены в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего", - сказали в главке. Предварительно, выстрел в воздух произвели из травматического пистолета, пострадавших нет.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Источник раскрыл детали драки со стрельбой на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошел конфликт между водителем такси и пешеходом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси на улице Москвы
Автомобиль такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль такси на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На юго-востоке Москвы произошел конфликт между водителем такси и пешеходом, никто не пострадал, полиция устанавливает обстоятельства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее Telegram-канал Mash заявил о массовой драке со стрельбой на юго-востоке Москвы, в результате которой есть раненые.
"Предварительно, между водителем такси и пешеходом на юго-востоке Москвы произошел конфликт. Мужчин разняли мимо проезжавшие водители. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с водителем и пешеходом сейчас работают полицейские.
В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Тихорецком бульваре, в результате которого один из участников произвел выстрел. "Трое граждан были доставлены в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего", - сказали в главке. Предварительно, выстрел в воздух произвели из травматического пистолета, пострадавших нет.
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