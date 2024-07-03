Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/svo-1957131770.html
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Состояние одного из пострадавших сотрудников Запорожской АЭС после удара ВСУ по подстанции в Энергодаре оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:22
2024-07-03T15:22
энергодар
алексей лихачев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших сотрудников Запорожской АЭС после удара ВСУ по подстанции в Энергодаре оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести, сообщает пресс-служба станции. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. "Пострадали 8 сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара. Они находятся под постоянным контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести", - говорится в сообщении станции.
https://ria.ru/20240524/zaes-1948148181.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ

Один из пострадавших сотрудников ЗАЭС находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших сотрудников Запорожской АЭС после удара ВСУ по подстанции в Энергодаре оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести, сообщает пресс-служба станции.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали.
«
"Пострадали 8 сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара. Они находятся под постоянным контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести", - говорится в сообщении станции.
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Иностранные журналисты назвали обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ терроризмом
24 мая, 15:16
 
ЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала