https://ria.ru/20240703/svo-1957131770.html

На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ

На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ

Состояние одного из пострадавших сотрудников Запорожской АЭС после удара ВСУ по подстанции в Энергодаре оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:22

2024-07-03T15:22

2024-07-03T15:22

энергодар

алексей лихачев

вооруженные силы украины

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших сотрудников Запорожской АЭС после удара ВСУ по подстанции в Энергодаре оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести, сообщает пресс-служба станции. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. "Пострадали 8 сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара. Они находятся под постоянным контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести", - говорится в сообщении станции.

https://ria.ru/20240524/zaes-1948148181.html

энергодар

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энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"