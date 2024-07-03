https://ria.ru/20240703/svo-1957131770.html
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Состояние одного из пострадавших сотрудников Запорожской АЭС после удара ВСУ по подстанции в Энергодаре оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:22
2024-07-03T15:22
2024-07-03T15:22
энергодар
алексей лихачев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших сотрудников Запорожской АЭС после удара ВСУ по подстанции в Энергодаре оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести, сообщает пресс-служба станции. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. "Пострадали 8 сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара. Они находятся под постоянным контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести", - говорится в сообщении станции.
https://ria.ru/20240524/zaes-1948148181.html
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энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Один из пострадавших сотрудников ЗАЭС находится в состоянии средней тяжести