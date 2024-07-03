https://ria.ru/20240703/sud-1957143311.html
Суд в Орле оставил советника губернатора под стражей после апелляции
Суд в Орле оставил советника губернатора под стражей после апелляции - РИА Новости, 03.07.2024
Суд в Орле оставил советника губернатора под стражей после апелляции
Орловский областной суд снова оставил под стражей советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, обвиняемого в мошенничестве, после повторной... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:57
2024-07-03T15:57
2024-07-03T15:57
происшествия
орел
орловская область
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Орловский областной суд снова оставил под стражей советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, обвиняемого в мошенничестве, после повторной апелляционной жалобы его адвоката на избрание меры пресечения, сообщили в пресс-службе суда. В конце мая Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на месяц. Ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов. Общий ущерб от хищения денежных средств, выделенных бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей. Защита Лежнева обжаловала меру пресечения, однако Орловский областной суд оставил его под стражей. В конце июня Советский районный суд Орла продлил фигуранту срок содержания под стражей на два месяца. По данным суда, в среду фигурант принимал участие в заседании суда посредством видео-конференц-связи. Адвокат просил суд освободить Лежнева из-под стражи, применив к нему более мягкую меру пресечения. Сторона обвинения просила суд оставить постановление районного суда без изменения. "Орловский областной суд… оставил без изменения постановление Советского районного суда города Орла о продлении срока содержания С. Лежнева под стражей, а апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения", – говорится в сообщении на странице районных судов Орловской области в социальной сети "ВКонтакте". Ранее сообщалось, что фигурант действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение. Лежнев обвиняется в хищении денежных средств на объектах: "Реконструкция Красного моста в г. Орле", "Капитальный ремонт моста "Дружба" через реку Ока в черте г. Орла", "Реконструкция моста через р. Сосна на автомобильной дороге муниципального значения Вахнова-Вожжево в Ливенском районе Орловской области".
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происшествия, орел, орловская область
Происшествия, Орел, Орловская область
Суд в Орле оставил советника губернатора под стражей после апелляции
Суд в Орле оставил советника губернатора под стражей по делу о мошенничестве
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости.
Орловский областной суд снова оставил под стражей советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, обвиняемого в мошенничестве, после повторной апелляционной жалобы его адвоката на избрание меры пресечения, сообщили в пресс-службе
суда.
В конце мая Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на месяц. Ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов. Общий ущерб от хищения денежных средств, выделенных бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей. Защита Лежнева обжаловала меру пресечения, однако Орловский областной суд оставил его под стражей. В конце июня Советский районный суд Орла продлил фигуранту срок содержания под стражей на два месяца.
По данным суда, в среду фигурант принимал участие в заседании суда посредством видео-конференц-связи. Адвокат просил суд освободить Лежнева из-под стражи, применив к нему более мягкую меру пресечения. Сторона обвинения просила суд оставить постановление районного суда без изменения.
"Орловский областной суд… оставил без изменения постановление Советского районного суда города Орла о продлении срока содержания С. Лежнева под стражей, а апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения", – говорится в сообщении на странице районных судов Орловской области в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что фигурант действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение. Лежнев обвиняется в хищении денежных средств на объектах: "Реконструкция Красного моста в г. Орле", "Капитальный ремонт моста "Дружба" через реку Ока в черте г. Орла", "Реконструкция моста через р. Сосна на автомобильной дороге муниципального значения Вахнова-Вожжево в Ливенском районе Орловской области".