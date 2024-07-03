https://ria.ru/20240703/stantsiya-1957141480.html

В "Аккую Нуклеар" рассказали о пусконаладочных работах на станции

В "Аккую Нуклеар" рассказали о пусконаладочных работах на станции - РИА Новости, 03.07.2024

В "Аккую Нуклеар" рассказали о пусконаладочных работах на станции

Около 70% смонтированного на строящейся в Турции первой атомной электростанции "Аккую" оборудования и систем уже прошли пусконаладочные работы, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:51

2024-07-03T15:51

2024-07-03T15:51

в мире

турция

стамбул

денис сеземин

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СТАМБУЛ, 3 июл — РИА Новости, Заман Рамазанов. Около 70% смонтированного на строящейся в Турции первой атомной электростанции "Аккую" оборудования и систем уже прошли пусконаладочные работы, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин. Сеземин сообщил, что на первом энергоблоке АЭС идут пусконаладочные работы, которые переходят в индивидуальные испытания оборудования и систем. Он отметил, что процесс ввода в эксплуатацию энергоблока разделен регламентом на четыре части, первая из них – пусконаладочные работы, которые пересекаются с индивидуальными испытаниями. "Важно, что порядка 70% смонтированного оборудования и систем уже прошли пусконаладочные работы, мы готовимся к испытаниям, у нас уже есть программа испытаний", - сообщил Сеземин на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. "На части систем – наиболее важных – индивидуальные испытания уже идут. Элементы оборудования складываются в системы, от (испытаний – ред.) систем переходим к пуску блока", - пояснил собеседник агентства. Турецкие власти надеются, что запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" атомной электростанции "Аккую" на юге страны состоится в течение года, заявлял в мае министр энергетики Алпарслан Байрактар. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

https://ria.ru/20240703/sezemin-1957087185.html

https://ria.ru/20240703/akkuyu-1957127120.html

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в мире, турция, стамбул, денис сеземин, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"