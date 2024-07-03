https://ria.ru/20240703/ssha-1957185680.html

"В одном шаге": в США сделали мрачное заявление о войне с Россией

"В одном шаге": в США сделали мрачное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 03.07.2024

"В одном шаге": в США сделали мрачное заявление о войне с Россией

США и Россия находятся в одном шаге от войны, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:44

2024-07-03T17:44

2024-07-03T17:44

в мире

сша

россия

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нью-йорк (город)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. США и Россия находятся в одном шаге от войны, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Мы находимся в одном шаге от войны. И уже идут разговоры о том, что Россия понизит уровень дипломатических отношений, что они могут отозвать большую часть своего дипломатического персонала обратно в Россию. США уже предприняли карательные меры против российского посольства здесь", — отметил он.Аналитик напомнил, что американские власти закрыли российские визовые центры в Нью-Йорке и Вашингтоне. По его мнению, это было сделано для того, чтобы максимально усложнить возможность американцам ездить в Россию.Как заявил Джонсон, США необходимо предпринимать шаги для мирного урегулирования кризиса, но они ничего для этого не делают."Последнее, что нам нужно, — это чтобы две ядерные державы вцепились друг другу в глотки", — заключил эксперт.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html

https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), нью-йорк (город)