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Белый дом подтвердил встречу Байдена с губернаторами-демократами
Белый дом подтвердил встречу Байдена с губернаторами-демократами - РИА Новости, 03.07.2024
Белый дом подтвердил встречу Байдена с губернаторами-демократами
Белый дом подтвердил предстоящую встречу президента США Джо Байдена в среду с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их беспокойстве за здоровье... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T04:54
2024-07-03T04:54
2024-07-03T04:54
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящую встречу президента США Джо Байдена в среду с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их беспокойстве за здоровье американского лидера, следует из опубликованного расписания главы государства. "Вечером президент встретится с демократическими губернаторами. Эта встреча в комнате Рузвельта будет закрыта для прессы", - указано в графике Байдена на среду. Время начала совещания назначено на 18:30 по местному времени (01:30 ночи в четверг по московскому времени). Ранее газета Politico сообщила, что более двух десятков губернаторов от Демократической партии США провели звонок для обсуждения состояния здоровья Байдена и намерены встретиться с ним для разговора уже в среду. Отмечалось, что высокопоставленные демократы усиленно и агрессивно критикуют Байдена после его провального выступления на дебатах Трампом и считают неубедительной реакцию предвыборного штаба на распространенное мнение о неспособности Байдена занимать пост президента страны. Помимо губернаторов растет число конгрессменов, которые открыто высказывают сомнения в способности Байдена вернуть доверие избирателей, а часть из них и вовсе призывают президента выйти из гонки.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Белый дом подтвердил встречу Байдена с губернаторами-демократами
Белый дом подтвердил предстоящую встречу Байдена с губернаторами-демократами
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящую встречу президента США Джо Байдена в среду с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их беспокойстве за здоровье американского лидера, следует из опубликованного расписания главы государства.
"Вечером президент встретится с демократическими губернаторами. Эта встреча в комнате Рузвельта будет закрыта для прессы", - указано в графике Байдена на среду.
Время начала совещания назначено на 18:30 по местному времени (01:30 ночи в четверг по московскому времени).
Ранее газета Politico сообщила, что более двух десятков губернаторов от Демократической партии США провели звонок для обсуждения состояния здоровья Байдена и намерены встретиться с ним для разговора уже в среду.
Отмечалось, что высокопоставленные демократы усиленно и агрессивно критикуют Байдена после его провального выступления на дебатах Трампом и считают неубедительной реакцию предвыборного штаба на распространенное мнение о неспособности Байдена занимать пост президента страны.
Помимо губернаторов растет число конгрессменов, которые открыто высказывают сомнения в способности Байдена вернуть доверие избирателей, а часть из них и вовсе призывают президента выйти из гонки.