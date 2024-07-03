https://ria.ru/20240703/ssha-1957003917.html

Белый дом подтвердил встречу Байдена с губернаторами-демократами

Белый дом подтвердил встречу Байдена с губернаторами-демократами - РИА Новости, 03.07.2024

Белый дом подтвердил встречу Байдена с губернаторами-демократами

Белый дом подтвердил предстоящую встречу президента США Джо Байдена в среду с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их беспокойстве за здоровье... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T04:54

2024-07-03T04:54

2024-07-03T04:54

в мире

сша

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящую встречу президента США Джо Байдена в среду с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их беспокойстве за здоровье американского лидера, следует из опубликованного расписания главы государства. "Вечером президент встретится с демократическими губернаторами. Эта встреча в комнате Рузвельта будет закрыта для прессы", - указано в графике Байдена на среду. Время начала совещания назначено на 18:30 по местному времени (01:30 ночи в четверг по московскому времени). Ранее газета Politico сообщила, что более двух десятков губернаторов от Демократической партии США провели звонок для обсуждения состояния здоровья Байдена и намерены встретиться с ним для разговора уже в среду. Отмечалось, что высокопоставленные демократы усиленно и агрессивно критикуют Байдена после его провального выступления на дебатах Трампом и считают неубедительной реакцию предвыборного штаба на распространенное мнение о неспособности Байдена занимать пост президента страны. Помимо губернаторов растет число конгрессменов, которые открыто высказывают сомнения в способности Байдена вернуть доверие избирателей, а часть из них и вовсе призывают президента выйти из гонки.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена