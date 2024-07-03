https://ria.ru/20240703/ssha-1957003663.html

Персонал Белого дома соберут на звонок на фоне слухов о Байдене, пишут СМИ

Персонал Белого дома соберут на звонок на фоне слухов о Байдене, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Персонал Белого дома соберут на звонок на фоне слухов о Байдене, пишут СМИ

Весь персонал Белого дома в среду будет собран на звонок, который проведет глава аппарата президентской администрации США Джефф Зиентс на фоне сообщений о... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T04:50

2024-07-03T04:50

2024-07-03T04:50

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

чак шумер

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Весь персонал Белого дома в среду будет собран на звонок, который проведет глава аппарата президентской администрации США Джефф Зиентс на фоне сообщений о проблемах со здоровьем американского президента Джо Байдена и призывов выйти из предвыборной гонки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, после провальных дебатов с Дональдом Трампом команда Байдена активизировала усилия с целью успокоить "паникующих" доноров и законодателей. "У главы аппарата Белого дома Джеффа Зиентса запланирован звонок со всем персоналом в 12:30 в среду (19:30 мск)", - говорится в публикации. Сам Зиентс, по данным WSJ, входит в ближний круг доверенных лиц Байдена и находится на постоянном контакте с лидером демократов в сенате США Чаком Шумером, с целью контролировать приверженность американскому президенту однопартийцев в Капитолии. Кроме того, именно глава аппарата Белого дома "измеряет температуру" по стране, оценивая настроения среди ключевых избранных американских чиновников. Ранее газета Politico сообщила, что более двух десятков губернаторов от Демократической партии США провели звонок для обсуждения состояния здоровья Байдена и намерены встретиться с ним для разговора уже в среду. Отмечалось, что высокопоставленные демократы усиленно и агрессивно критикуют Байдена после его провального выступления на дебатах Трампом и считают неубедительной реакцию предвыборного штаба на распространенное мнение о неспособности Байдена занимать пост президента страны. Помимо губернаторов растет число конгрессменов, которые открыто высказывают сомнения в способности Байдена вернуть доверие избирателей, а часть из них и вовсе призывают президента выйти из гонки.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, чак шумер, предвыборные дебаты трампа и байдена