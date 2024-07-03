Демократы готовятся призвать Байдена уйти из предвыборной гонки, пишут СМИ
Reuters: демократы готовятся обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Двадцать пять представителей Демократической партии в палате представителей конгресса готовятся обратиться к президенту США Джо Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Двадцать пять членов Палаты представителей от Демократической партии готовятся призвать Байдена отступить", - говорится в сообщении.
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
По данным другого источника агентства, некоторые конгрессмены от Демократической партии рассматривают возможность направить Байдену письмо.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00