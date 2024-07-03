https://ria.ru/20240703/ssha-1956996700.html

Губернаторы от Демпартии планируют встретиться с Байденом, пишут СМИ

Губернаторы от Демпартии планируют встретиться с Байденом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Губернаторы от Демпартии планируют встретиться с Байденом, пишут СМИ

Более двух десятков губернаторов от Демократической партии США провели звонок для обсуждения состояния здоровья американского президента Джо Байдена и намерены... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T02:27

2024-07-03T02:27

2024-07-03T02:27

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Более двух десятков губернаторов от Демократической партии США провели звонок для обсуждения состояния здоровья американского президента Джо Байдена и намерены встретиться с ним для разговора уже в среду, сообщает газета Politico. "Демократические губернаторы планируют встретиться с Байденом, возможно, уже в среду, после того как более двух десятков собрались на звонок на этой неделе, чтобы поговорить о президенте", - говорится в публикации. Отмечается, что высокопоставленные демократы начали усиленно и агрессивно критиковать Байдена после его провального выступления на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Однопартийцы нынешнего главы государства также считают неубедительной реакцию его предвыборного штаба на распространенное мнение о неспособности Байдена занимать пост президента страны. "Люди хотят знать - какой план, Джо? Какой план не только для тебя, но и для всех нас? Ты и кампания все еще в состоянии поддерживать темп?" - цитирует газета реакцию на дебаты советника губернатора штата от Демпартии, пожелавшего остаться неизвестным. Помимо губернаторов за последние 24 часа не менее полудесятка действующих и бывших конгрессменов также открыто высказывали сомнения в способности Байдена вернуть доверие избирателей, а часть из них и вовсе призвали президента выйти из гонки. Ранее конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию. Представитель Демократической партии в палате представителей Джаред Голден, в свою очередь, выразил уверенность в поражении Байдена на ноябрьских выборах, а заодно признал, что не против победы Дональда Трампа.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена