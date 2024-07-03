Рейтинг@Mail.ru
Губернаторы от Демпартии планируют встретиться с Байденом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/ssha-1956996700.html
Губернаторы от Демпартии планируют встретиться с Байденом, пишут СМИ
Губернаторы от Демпартии планируют встретиться с Байденом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
Губернаторы от Демпартии планируют встретиться с Байденом, пишут СМИ
Более двух десятков губернаторов от Демократической партии США провели звонок для обсуждения состояния здоровья американского президента Джо Байдена и намерены... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T02:27
2024-07-03T02:27
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_116:0:2568:1380_1920x0_80_0_0_63b094d2cb455f74eedc5d2ea5e5a1b8.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Более двух десятков губернаторов от Демократической партии США провели звонок для обсуждения состояния здоровья американского президента Джо Байдена и намерены встретиться с ним для разговора уже в среду, сообщает газета Politico. "Демократические губернаторы планируют встретиться с Байденом, возможно, уже в среду, после того как более двух десятков собрались на звонок на этой неделе, чтобы поговорить о президенте", - говорится в публикации. Отмечается, что высокопоставленные демократы начали усиленно и агрессивно критиковать Байдена после его провального выступления на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Однопартийцы нынешнего главы государства также считают неубедительной реакцию его предвыборного штаба на распространенное мнение о неспособности Байдена занимать пост президента страны. "Люди хотят знать - какой план, Джо? Какой план не только для тебя, но и для всех нас? Ты и кампания все еще в состоянии поддерживать темп?" - цитирует газета реакцию на дебаты советника губернатора штата от Демпартии, пожелавшего остаться неизвестным. Помимо губернаторов за последние 24 часа не менее полудесятка действующих и бывших конгрессменов также открыто высказывали сомнения в способности Байдена вернуть доверие избирателей, а часть из них и вовсе призвали президента выйти из гонки. Ранее конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию. Представитель Демократической партии в палате представителей Джаред Голден, в свою очередь, выразил уверенность в поражении Байдена на ноябрьских выборах, а заодно признал, что не против победы Дональда Трампа.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_150:0:2535:1789_1920x0_80_0_0_ecf702d8d2443c656bd1cf5d3996957a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Губернаторы от Демпартии планируют встретиться с Байденом, пишут СМИ

Politico: более 20 губернаторов США обсудили состояние здоровья Байдена

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Более двух десятков губернаторов от Демократической партии США провели звонок для обсуждения состояния здоровья американского президента Джо Байдена и намерены встретиться с ним для разговора уже в среду, сообщает газета Politico.
"Демократические губернаторы планируют встретиться с Байденом, возможно, уже в среду, после того как более двух десятков собрались на звонок на этой неделе, чтобы поговорить о президенте", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
Отмечается, что высокопоставленные демократы начали усиленно и агрессивно критиковать Байдена после его провального выступления на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом.
Однопартийцы нынешнего главы государства также считают неубедительной реакцию его предвыборного штаба на распространенное мнение о неспособности Байдена занимать пост президента страны.
"Люди хотят знать - какой план, Джо? Какой план не только для тебя, но и для всех нас? Ты и кампания все еще в состоянии поддерживать темп?" - цитирует газета реакцию на дебаты советника губернатора штата от Демпартии, пожелавшего остаться неизвестным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
Помимо губернаторов за последние 24 часа не менее полудесятка действующих и бывших конгрессменов также открыто высказывали сомнения в способности Байдена вернуть доверие избирателей, а часть из них и вовсе призвали президента выйти из гонки.
Ранее конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию.
Представитель Демократической партии в палате представителей Джаред Голден, в свою очередь, выразил уверенность в поражении Байдена на ноябрьских выборах, а заодно признал, что не против победы Дональда Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
28 июня, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала