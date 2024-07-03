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Пентагон заключил контракт на поставку комплексов РЭБ к истребителям F-16
Пентагон заключил контракт на поставку комплексов РЭБ к истребителям F-16 - РИА Новости, 03.07.2024
Пентагон заключил контракт на поставку комплексов РЭБ к истребителям F-16
Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом полмиллиарда долларов на поставку комплексов... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T01:25
2024-07-03T01:25
2024-07-03T01:25
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министерство обороны сша
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом полмиллиарда долларов на поставку комплексов радиоэлектронной борьбы к истребителям F-16 для ряда союзников, включая Болгарию, Словакию и Тайвань, заявили в ведомстве. "Компания Lockheed Martin Aeronautics получила изменение к контракту на сумму 520 миллионов долларов для производства комплекса радиоэлектронной борьбы Viper Shield к F-16 в рамках иностранных военных продаж", - говорится в сообщении. Как указали в Пентагоне, комплексы РЭБ предназначены для истребителей ряда союзников Вашингтона, включая Болгарию, Словакию, Тайвань, Марокко и Бахрейн. Общая сумма контракта с Lockheed Martin на поставку различного оборудования увеличена до 897,4 миллиона долларов. Работы, как ожидается, будут выполнены к 30 июня 2028 года.
https://ria.ru/20240703/pentagon-1956988074.html
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в мире, болгария, словакия, тайвань, министерство обороны сша, lockheed martin , f-16
В мире, Болгария, Словакия, Тайвань, Министерство обороны США, Lockheed Martin , F-16
Пентагон заключил контракт на поставку комплексов РЭБ к истребителям F-16
США поставят комплексы РЭБ к истребителям F-16 нескольким союзникам