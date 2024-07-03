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Американский демократ заявил, что не против победы Трампа - РИА Новости, 03.07.2024
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01:21 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/ssha-1956991997.html
Американский демократ заявил, что не против победы Трампа
Американский демократ заявил, что не против победы Трампа - РИА Новости, 03.07.2024
Американский демократ заявил, что не против победы Трампа
Представитель Демократической партии в палате представителей конгресса США Джаред Голден выразил уверенность в поражении президента страны и своего однопартийца РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T01:21
2024-07-03T01:21
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Представитель Демократической партии в палате представителей конгресса США Джаред Голден выразил уверенность в поражении президента страны и своего однопартийца Джо Байдена на ноябрьских выборах, а заодно признал, что не против победы Дональда Трампа. "Плохое выступление Байдена на дебатах не стало сюрпризом. Оно не смутило меня так, как остальных, поскольку исход выборов остается очевидным на протяжении месяцев: Дональд Трамп победит, хотя я и не планирую голосовать за него. И я с этим согласен", - написал он в колонке, опубликованной в издании Bangor Daily News в штате Мэн, от которого избирался Голден. Законодатель отметил, что в отличие от Байдена и других демократов он лично не намерен "пугать избирателей идеей того, что Трамп положит конец демократической системе" в США. "Я призываю каждого - избирателей, избранных чиновников, журналистов и всех граждан - игнорировать тактику запугивания", - добавил Голден. Президент Джо Байден во время своих выступлений регулярно запугивает американцев тем, что Трамп является угрозой демократии в США. Даже после провальных для главы Белого дома дебатов и последовавших за этим призывов отказаться от борьбы за переизбрание, Байден пообещал выиграть выборы, поскольку "Трамп - подлинная угроза".
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Американский демократ заявил, что не против победы Трампа

Представитель демократов выразил уверенность в поражении Байдена на выборах

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Представитель Демократической партии в палате представителей конгресса США Джаред Голден выразил уверенность в поражении президента страны и своего однопартийца Джо Байдена на ноябрьских выборах, а заодно признал, что не против победы Дональда Трампа.
"Плохое выступление Байдена на дебатах не стало сюрпризом. Оно не смутило меня так, как остальных, поскольку исход выборов остается очевидным на протяжении месяцев: Дональд Трамп победит, хотя я и не планирую голосовать за него. И я с этим согласен", - написал он в колонке, опубликованной в издании Bangor Daily News в штате Мэн, от которого избирался Голден.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
Законодатель отметил, что в отличие от Байдена и других демократов он лично не намерен "пугать избирателей идеей того, что Трамп положит конец демократической системе" в США.
"Я призываю каждого - избирателей, избранных чиновников, журналистов и всех граждан - игнорировать тактику запугивания", - добавил Голден.
Президент Джо Байден во время своих выступлений регулярно запугивает американцев тем, что Трамп является угрозой демократии в США. Даже после провальных для главы Белого дома дебатов и последовавших за этим призывов отказаться от борьбы за переизбрание, Байден пообещал выиграть выборы, поскольку "Трамп - подлинная угроза".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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