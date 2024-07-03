https://ria.ru/20240703/spetsoperatsiya-1957193311.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.07.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.07.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:14

2024-07-03T18:14

2024-07-03T18:29

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 3 июля 2024 годаЗа минувшие сутки подразделения Южной группировки войск освободили район "Новый" в Часовом Яре Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские войска отразили 15 контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях.Параллельно поражены 125 районов скопления живой силы и техники противника, семь складов боеприпасов. Уничтожены вертолет Ми-24. Силы Черноморского флота ликвидировали два безэкпиажных украинских катера. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 39 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 625 самолетов, 277 вертолетов, 27160 беспилотников, 537 зенитных ракетных комплексов, 1363 реактивные системы залпового огня, 16490 танков и других бронемашин, 11272 орудия полевой артиллерии и 23289 единиц автомобильной техники.

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украина

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донецкая народная республика

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