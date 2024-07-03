https://ria.ru/20240703/spetsoperatsiya-1957183209.html

Спецоперация, 3 июля: ВС России освободили район в Часовом Яре

Спецоперация, 3 июля: ВС России освободили район в Часовом Яре - РИА Новости, 03.07.2024

Спецоперация, 3 июля: ВС России освободили район в Часовом Яре

Подразделения группировки Вооруженных сил России полностью освободили район "Новый" в Часовом Яре в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:36

2024-07-03T17:36

2024-07-03T22:46

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подразделения группировки Вооруженных сил России полностью освободили район "Новый" в Часовом Яре в ДНР, сообщило Минобороны.Кроме того, российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава, уничтожив украинский боевой вертолет Ми-24. Совокупные потери противника за минувшие сутки составили до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, а также 51 военный автомобиль. Продолжаются бои в дельте Днепра (Херсонская область). Как сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, они идут в ее островной части. По его словам, дельта Днепра в целом остается "серой зоной", что обусловлено объективными природно-географическими условиями. Что делает УкраинаРоссийские системы ПВО ночью сбили десять украинских дронов над тремя регионами: пять БПЛА уничтожены над Белгородской областью, четыре — над территорией Брянской области и еще один — над Московской областью.Кроме того, минувшей ночью в акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.Дроны ВСУ также атаковали подстанцию "Радуга" в городе Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция. Как сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Там повреждены оба трансформатора.В свою очередь мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, из-за этого возникла значительная угроза жизнеобеспечению города. По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение города в кратчайшие сроки.Также продолжились обстрелы приграничных регионов России. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, три сотрудника сельхозпредприятия в Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести.Глава региона добавил, что пожарные расчеты оперативно потушили очаг возгорания. На территории предприятия также поврежден грузовой автомобиль.Урегулирование конфликтаГлава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с Reuters рассказал, что Киев не пойдет на компромисс с Москвой и не уступит территории ради прекращения боевых действий. По данным агентства, Ермак не смог четко ответить на вопрос, как Украина оценивает высказывания экс-президента США Дональда Трампа о его идеях решения конфликта в случае переизбрания. Тем не менее он заявил, что Киев в любом случае будет воздействовать на новую американскую администрацию, чтобы она продолжала помощь. Сам же Зеленский в интервью Bloomberg потребовал от Трампа немедленно представить план по завершению украинского конфликта: он хочет узнать, есть ли в нем "риски украинской независимости".Глава киевского режима подчеркнул, что он потенциально готов ко встрече с республиканским кандидатом, чтобы услышать его предложения. Он также заявил, что Украина хотела бы понять, будет ли у нее поддержка США после американских выборов в ноябре или нет.О неготовности Киева идти на компромисс при урегулировании конфликта также заявил побывавший там накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В интервью швейцарскому изданию Weltwoche он заявил, что у Зеленского есть сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. По его словам, тот был "весьма не в восторге" от такого предложения, поскольку у него есть "некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня", которые в его интерпретации "не были хорошими" для Украины.Поддержка слабеетИнформагентство DPA опубликовало сообщение, согласно которому генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины.Параллельно европейские страны продолжают заявлять об отказе от прямого участия в российско-украинском конфликте.Так, вице-премьер Словакии, глава министерства обороны страны Роберт Калиняк рассказал в интервью местным СМИ, что никакая сила не заставит Братиславу отправить военных на Украину. Он напомнил, что еще в феврале премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что лучше уйдет в отставку, чем допустит участие словацких военных в этом конфликте.Калиняк отметил, что журналисты сначала смеялись над словами премьера, но время показало, что идеи о вовлечении военных европейских стран в конфликт действительно существуют.Шпион пойманКак сообщили в региональном погрануправлении ФСБ России по Приморскому краю, жителя региона арестовали по обвинению в передаче ГУР Украины данных об уязвимых местах на железной дороге.Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю на мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", ему грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.

https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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