https://ria.ru/20240703/spetsoperatsiya-1956999554.html

Сальдо заявил о боях в островной части дельты Днепра

Сальдо заявил о боях в островной части дельты Днепра - РИА Новости, 03.07.2024

Сальдо заявил о боях в островной части дельты Днепра

Российские войска выбивают украинских боевиков из островной части дельты Днепра Херсонской области, закрепиться там противник надолго не может, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:06

2024-07-03T03:06

2024-07-03T04:40

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Российские войска выбивают украинских боевиков из островной части дельты Днепра Херсонской области, закрепиться там противник надолго не может, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Обстановка на островах динамична, ведь четкой линии боевого соприкосновения как таковой там нет. Наши бойцы действуют мобильно, выбивая и уничтожая вражеские разведгруппы, что пытаются проникнуть на острова. Причем в последние месяцы, после провала авантюры в Крынках (село на левом берегу Днепра - ред.), противник заметно утратил активность, создать долговременные посты в дельте Днепра у него не выходит. Полностью зачистить Днепровские плавни можно будет только после нашей высадки на правый берег", - сказал Сальдо. По его словам, дельта Днепра в целом остается серой зоной, что обусловлено объективными природно-географическими условиями. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html

https://ria.ru/20240702/evakuatsiya-1956981056.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность