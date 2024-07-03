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В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева - РИА Новости, 03.07.2024
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01:44 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html
В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева
В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева - РИА Новости, 03.07.2024
В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что США, Великобритания и Франция являются главными соучастниками военных... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T01:44
2024-07-03T01:44
в мире
черное море
роман чегринец
патрик райдер
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что США, Великобритания и Франция являются главными соучастниками военных преступлений киевского режима, в том числе связанных с убийством мирных жителей на полуострове. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают частью Украины, в том числе речь идет и о Крыме. "Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве. Украинские боевики атакуют полуостров не только американскими, но также французскими и британскими ракетами. По моему мнению, все ответственные деятели, принимавшие решения о поставках оружия Киеву, должны понести заслуженное наказание на международном трибунале", - сказал Чегринец РИА Новости. Кроме того, по его мнению, надо максимально препятствовать работе американских беспилотников в Черном море, которые ведут разведку и координируют ракетные атаки ВСУ на Крым.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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в мире, черное море, роман чегринец, патрик райдер, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, Черное море, Роман Чегринец, Патрик Райдер, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева

Чегринец назвал США, Великобританию и Францию соучастниками преступлений Киева

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что США, Великобритания и Франция являются главными соучастниками военных преступлений киевского режима, в том числе связанных с убийством мирных жителей на полуострове.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают частью Украины, в том числе речь идет и о Крыме.
Изображение сгенерировано ИИ
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00
"Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве. Украинские боевики атакуют полуостров не только американскими, но также французскими и британскими ракетами. По моему мнению, все ответственные деятели, принимавшие решения о поставках оружия Киеву, должны понести заслуженное наказание на международном трибунале", - сказал Чегринец РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, надо максимально препятствовать работе американских беспилотников в Черном море, которые ведут разведку и координируют ракетные атаки ВСУ на Крым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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В миреЧерное мореРоман ЧегринецПатрик РайдерВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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