https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева

В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева - РИА Новости, 03.07.2024

В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что США, Великобритания и Франция являются главными соучастниками военных... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T01:44

2024-07-03T01:44

2024-07-03T01:44

в мире

черное море

роман чегринец

патрик райдер

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что США, Великобритания и Франция являются главными соучастниками военных преступлений киевского режима, в том числе связанных с убийством мирных жителей на полуострове. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают частью Украины, в том числе речь идет и о Крыме. "Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве. Украинские боевики атакуют полуостров не только американскими, но также французскими и британскими ракетами. По моему мнению, все ответственные деятели, принимавшие решения о поставках оружия Киеву, должны понести заслуженное наказание на международном трибунале", - сказал Чегринец РИА Новости. Кроме того, по его мнению, надо максимально препятствовать работе американских беспилотников в Черном море, которые ведут разведку и координируют ракетные атаки ВСУ на Крым.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html

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в мире, черное море, роман чегринец, патрик райдер, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms