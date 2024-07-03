В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева
Чегринец назвал США, Великобританию и Францию соучастниками преступлений Киева
© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что США, Великобритания и Франция являются главными соучастниками военных преступлений киевского режима, в том числе связанных с убийством мирных жителей на полуострове.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают частью Украины, в том числе речь идет и о Крыме.
"Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве. Украинские боевики атакуют полуостров не только американскими, но также французскими и британскими ракетами. По моему мнению, все ответственные деятели, принимавшие решения о поставках оружия Киеву, должны понести заслуженное наказание на международном трибунале", - сказал Чегринец РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, надо максимально препятствовать работе американских беспилотников в Черном море, которые ведут разведку и координируют ракетные атаки ВСУ на Крым.
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