https://ria.ru/20240703/sotrudnichestvo-1957212674.html
Россия и КНР должны укреплять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин
Россия и КНР должны укреплять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 03.07.2024
Россия и КНР должны укреплять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны продолжать усиливать стратегическое сотрудничество, противостоять внешнему вмешательству, а также РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:40
2024-07-03T19:40
2024-07-03T19:40
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны продолжать усиливать стратегическое сотрудничество, противостоять внешнему вмешательству, а также защищать региональную стабильность и спокойствие, передает агентство Синьхуа. Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам. Они четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия. "Си (Цзиньпин) заявил, что Китай и Россия должны продолжать усиливать всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, противостоять внешнему вмешательству и совместно защищать региональное спокойствие и стабильность", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240703/peskov-1957190532.html
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китай, россия, астана, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Китай, Россия, Астана, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Россия и КНР должны укреплять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Россия и КНР должны укреплять стратегическое сотрудничество