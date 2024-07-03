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Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы - РИА Новости, 03.07.2024
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13:46 03.07.2024 (обновлено: 14:50 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/sng-1957089665.html
Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы
Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы - РИА Новости, 03.07.2024
Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы
Главы военных ведомств стран СНГ на заседании в Минске в среду приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, сообщил министр... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:46
2024-07-03T14:50
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андрей белоусов
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Главы военных ведомств стран СНГ на заседании в Минске в среду приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения", - сказал Белоусов, подводя итоги заседания совета министров обороны стран СНГ. В частности, одобрены основные направления и мероприятия развития Объединённой системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединённой) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, сообщил Белоусов. По его словам, подписаны решения совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, созданию базовой организации государств Содружества по образовательной и научной деятельности в области информационной безопасности, а также по кадровым и финансовым вопросам. Кроме того, министры обороны дали поручения по использованию белорусского опыта военно-патриотического воспитания военнослужащих как фактора формирования военно-профессиональных качеств защитников Отечества, совместного военно-теоретического труда "Содружество Независимых Государств: военное сотрудничество и безопасность в XXI веке", подготовленного авторским коллективом представителей военных академий стран СНГ, сообщил Белоусов. По его словам, даны поручения по использованию опыта разминирования объектов и местности в ходе специальной военной операции, а также современных подходов к организации противодействия БПЛА. Завершая заседание, министр обороны РФ отметил, что оно прошло в деловой и конструктивной обстановке. "Предметно рассмотрены актуальные вопросы военного сотрудничества и намечены приоритетные направления его развития, согласованы совместные мероприятия вооружённых сил государств СНГ на 2025 год", - сказал Белоусов. Он выразил всем участникам заседания признательность за продуктивную работу, пожелал успехов в укреплении национальных вооружённых сил в интересах безопасности стран Содружества.
https://ria.ru/20240703/belousov-1957086990.html
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россия, минск, андрей белоусов, снг, в мире
Россия, Минск, Андрей Белоусов, СНГ, В мире
Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы

Главы Минобороны стран СНГ приняли решения по совершенствованию военных систем

© Минобороны РоссииЗаседание Совета министров обороны государств–участников СНГ. 3 июля 2024
Заседание Совета министров обороны государств–участников СНГ. 3 июля 2024
© Минобороны России
Заседание Совета министров обороны государств–участников СНГ. 3 июля 2024
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Главы военных ведомств стран СНГ на заседании в Минске в среду приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения", - сказал Белоусов, подводя итоги заседания совета министров обороны стран СНГ.
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В частности, одобрены основные направления и мероприятия развития Объединённой системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединённой) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, сообщил Белоусов.
По его словам, подписаны решения совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, созданию базовой организации государств Содружества по образовательной и научной деятельности в области информационной безопасности, а также по кадровым и финансовым вопросам.
Кроме того, министры обороны дали поручения по использованию белорусского опыта военно-патриотического воспитания военнослужащих как фактора формирования военно-профессиональных качеств защитников Отечества, совместного военно-теоретического труда "Содружество Независимых Государств: военное сотрудничество и безопасность в XXI веке", подготовленного авторским коллективом представителей военных академий стран СНГ, сообщил Белоусов.
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По его словам, даны поручения по использованию опыта разминирования объектов и местности в ходе специальной военной операции, а также современных подходов к организации противодействия БПЛА.
Завершая заседание, министр обороны РФ отметил, что оно прошло в деловой и конструктивной обстановке.
"Предметно рассмотрены актуальные вопросы военного сотрудничества и намечены приоритетные направления его развития, согласованы совместные мероприятия вооружённых сил государств СНГ на 2025 год", - сказал Белоусов.
Он выразил всем участникам заседания признательность за продуктивную работу, пожелал успехов в укреплении национальных вооружённых сил в интересах безопасности стран Содружества.
Министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств–участников СНГ в Минске. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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