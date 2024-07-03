https://ria.ru/20240703/sng-1957089665.html

Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы

Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы - РИА Новости, 03.07.2024

Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы

Главы военных ведомств стран СНГ на заседании в Минске в среду приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, сообщил министр... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:46

2024-07-03T13:46

2024-07-03T14:50

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Главы военных ведомств стран СНГ на заседании в Минске в среду приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения", - сказал Белоусов, подводя итоги заседания совета министров обороны стран СНГ. В частности, одобрены основные направления и мероприятия развития Объединённой системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединённой) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, сообщил Белоусов. По его словам, подписаны решения совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, созданию базовой организации государств Содружества по образовательной и научной деятельности в области информационной безопасности, а также по кадровым и финансовым вопросам. Кроме того, министры обороны дали поручения по использованию белорусского опыта военно-патриотического воспитания военнослужащих как фактора формирования военно-профессиональных качеств защитников Отечества, совместного военно-теоретического труда "Содружество Независимых Государств: военное сотрудничество и безопасность в XXI веке", подготовленного авторским коллективом представителей военных академий стран СНГ, сообщил Белоусов. По его словам, даны поручения по использованию опыта разминирования объектов и местности в ходе специальной военной операции, а также современных подходов к организации противодействия БПЛА. Завершая заседание, министр обороны РФ отметил, что оно прошло в деловой и конструктивной обстановке. "Предметно рассмотрены актуальные вопросы военного сотрудничества и намечены приоритетные направления его развития, согласованы совместные мероприятия вооружённых сил государств СНГ на 2025 год", - сказал Белоусов. Он выразил всем участникам заседания признательность за продуктивную работу, пожелал успехов в укреплении национальных вооружённых сил в интересах безопасности стран Содружества.

https://ria.ru/20240703/belousov-1957086990.html

https://ria.ru/20240703/krizis-1957071641.html

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россия, минск, андрей белоусов, снг, в мире