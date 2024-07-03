https://ria.ru/20240703/smi-1957209088.html

Китай поддерживает Россию в предотвращении холодной войны

Китай поддерживает Россию в предотвращении холодной войны - РИА Новости, 03.07.2024

Китай поддерживает Россию в предотвращении холодной войны

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай поддерживает Россию в исполнении обязательств в качестве... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:18

2024-07-03T19:18

2024-07-03T19:37

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай поддерживает Россию в исполнении обязательств в качестве председателя БРИКС, объединении стран Глобального Юга и предотвращении новой Холодной войны, передает агентство Синьхуа.Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам. Они четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия."Китай поддерживает Россию в выполнении обязанностей в качестве председателя БРИКС, объединении Глобального Юга, предотвращении "новой Холодной войны", - говорится в сообщении агентства.Пекин также поддерживает Москву в противостоянии "незаконным односторонним санкциям и гегемонии".

https://ria.ru/20240703/peregovory-1957197983.html

https://ria.ru/20240703/si_tszinpin-1957211783.html

китай

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в мире, китай, россия, брикс, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков, астана