https://ria.ru/20240703/smi-1957209088.html
Китай поддерживает Россию в предотвращении холодной войны
Китай поддерживает Россию в предотвращении холодной войны - РИА Новости, 03.07.2024
Китай поддерживает Россию в предотвращении холодной войны
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай поддерживает Россию в исполнении обязательств в качестве... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:18
2024-07-03T19:18
2024-07-03T19:37
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай поддерживает Россию в исполнении обязательств в качестве председателя БРИКС, объединении стран Глобального Юга и предотвращении новой Холодной войны, передает агентство Синьхуа.Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам. Они четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия."Китай поддерживает Россию в выполнении обязанностей в качестве председателя БРИКС, объединении Глобального Юга, предотвращении "новой Холодной войны", - говорится в сообщении агентства.Пекин также поддерживает Москву в противостоянии "незаконным односторонним санкциям и гегемонии".
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в мире, китай, россия, брикс, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков, астана
В мире, Китай, Россия, БРИКС, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Астана
Китай поддерживает Россию в предотвращении холодной войны
Си Цзиньпин: Китай поддерживает РФ в предотвращении холодной войны