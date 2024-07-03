https://ria.ru/20240703/siriya-1957045841.html

В Кремле отметили важность процесса налаживания мира в Сирии

В Кремле отметили важность процесса налаживания мира в Сирии - РИА Новости, 03.07.2024

В Кремле отметили важность процесса налаживания мира в Сирии

Процесс налаживания мира в Сирии очень важен, Россия приветствует готовность Турции к дополнительным шагам для налаживания мира в государстве, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:23

2024-07-03T11:23

2024-07-03T11:23

россия

сирия

турция

дмитрий песков

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Процесс налаживания мира в Сирии очень важен, Россия приветствует готовность Турции к дополнительным шагам для налаживания мира в государстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы приветствуем процесс налаживания мира в Сирии очень важен. Россия приложила к этому очень много усилий, мы будем только приветствовать контакты с сопредельными государствами, которые позволят этому процессу дальше успешно развиваться", - прокомментировал Песков готовность Турции к дополнительным шагам для налаживания мира в Сирии.Песков также отметил, что Россия будет сотрудничать с Турцией по теме борьбы с терроризмом. "В этом мы будем сотрудничать со всеми странами, включая Турецкую Республику", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956380535.html

россия

сирия

турция

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россия, сирия, турция, дмитрий песков