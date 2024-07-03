https://ria.ru/20240703/siriya-1957037337.html

Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему

Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему - РИА Новости, 03.07.2024

Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане сирийскую проблематику, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:51

2024-07-03T10:51

2024-07-03T11:32

сирия

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане сирийскую проблематику, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Безусловно, это будет на повестке дня, конечно. Сегодня на беседе (вопрос) будет затронут наверняка", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли затронута сирийская проблематика в ходе переговоров Путина и Эрдогана.

https://ria.ru/20240702/siriya-1956975069.html

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сирия, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков