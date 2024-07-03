https://ria.ru/20240703/siriya-1957037337.html
Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему
Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему - РИА Новости, 03.07.2024
Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане сирийскую проблематику, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:51
2024-07-03T10:51
2024-07-03T11:32
сирия
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2534cfbb9a7dfc36312073d3b6b4ac7.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане сирийскую проблематику, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Безусловно, это будет на повестке дня, конечно. Сегодня на беседе (вопрос) будет затронут наверняка", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли затронута сирийская проблематика в ходе переговоров Путина и Эрдогана.
https://ria.ru/20240702/siriya-1956975069.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1809095dfad6e083004ec3b44845315a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Сирия, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему
Песков: Путин и Эрдоган на переговорах обсудят вопрос Сирии