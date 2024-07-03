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Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему - РИА Новости, 03.07.2024
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10:51 03.07.2024 (обновлено: 11:32 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/siriya-1957037337.html
Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему
Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему - РИА Новости, 03.07.2024
Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане сирийскую проблематику, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:51
2024-07-03T11:32
сирия
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане сирийскую проблематику, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Безусловно, это будет на повестке дня, конечно. Сегодня на беседе (вопрос) будет затронут наверняка", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли затронута сирийская проблематика в ходе переговоров Путина и Эрдогана.
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сирия, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Сирия, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган обсудят в Астане сирийскую проблему

Песков: Путин и Эрдоган на переговорах обсудят вопрос Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенные дома в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Астане сирийскую проблематику, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«
"Безусловно, это будет на повестке дня, конечно. Сегодня на беседе (вопрос) будет затронут наверняка", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли затронута сирийская проблематика в ходе переговоров Путина и Эрдогана.
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СирияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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