https://ria.ru/20240703/si_tszinpin-1957211783.html

Си Цзиньпин: Китай намерен продолжать усилия по урегулированию на Украине

Си Цзиньпин: Китай намерен продолжать усилия по урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.07.2024

Си Цзиньпин: Китай намерен продолжать усилия по урегулированию на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен продолжать усилия для урегулирования ситуации на Украине и других кризисов, передаёт агентство Синьхуа. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:36

2024-07-03T19:36

2024-07-03T19:42

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен продолжать усилия для урегулирования ситуации на Украине и других кризисов, передаёт агентство Синьхуа.Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам. Они четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия."Си (Цзиньпин) заявил, что Китай готов продолжать прилагать положительные усилия для политического урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении агентства.

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