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Число жертв наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести - РИА Новости, 03.07.2024
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16:44 03.07.2024 (обновлено: 16:50 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/shveytsariya-1957160800.html
Число жертв наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести
Число жертв наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести - РИА Новости, 03.07.2024
Число жертв наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести
Число погибших в результате наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести, сообщает издание Matin. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:44
2024-07-03T16:50
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести, сообщает издание Matin. "Число жертв ненастий в выходные в Швейцарии достигло шести", - пишет издание. Отмечается, что полиция продолжает устанавливать личности погибших. Как минимум четверо из погибших из-за непогоды в Швейцарии являлись гражданами Германии. Непогода обрушилась на кантоны Вале и Тичино на юге Швейцарии 30 июня, вооружённые силы Швейцарии задействовали 135 военнослужащих для ликвидации последствий. Маршруты полетов самолетов над Женевой сократились на 50% в результате подтопления помещений центра управления аэронавигацией во время дождя.
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швейцария, германия, в мире
Швейцария, Германия, В мире
Число жертв наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести

Matin: число жертв наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести

© AFP 2024 / BORIS HEGERПоследствия сильных ливней в западной Швейцарии
Последствия сильных ливней в западной Швейцарии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AFP 2024 / BORIS HEGER
Последствия сильных ливней в западной Швейцарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести, сообщает издание Matin.
«
"Число жертв ненастий в выходные в Швейцарии достигло шести", - пишет издание.
Отмечается, что полиция продолжает устанавливать личности погибших. Как минимум четверо из погибших из-за непогоды в Швейцарии являлись гражданами Германии.
Непогода обрушилась на кантоны Вале и Тичино на юге Швейцарии 30 июня, вооружённые силы Швейцарии задействовали 135 военнослужащих для ликвидации последствий. Маршруты полетов самолетов над Женевой сократились на 50% в результате подтопления помещений центра управления аэронавигацией во время дождя.
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