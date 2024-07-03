https://ria.ru/20240703/shveytsariya-1957160800.html

Число жертв наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести

Число жертв наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести - РИА Новости, 03.07.2024

Число жертв наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести

Число погибших в результате наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести, сообщает издание Matin. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:44

2024-07-03T16:44

2024-07-03T16:50

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести, сообщает издание Matin. "Число жертв ненастий в выходные в Швейцарии достигло шести", - пишет издание. Отмечается, что полиция продолжает устанавливать личности погибших. Как минимум четверо из погибших из-за непогоды в Швейцарии являлись гражданами Германии. Непогода обрушилась на кантоны Вале и Тичино на юге Швейцарии 30 июня, вооружённые силы Швейцарии задействовали 135 военнослужащих для ликвидации последствий. Маршруты полетов самолетов над Женевой сократились на 50% в результате подтопления помещений центра управления аэронавигацией во время дождя.

https://ria.ru/20240623/kitay-1954822345.html

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швейцария, германия, в мире