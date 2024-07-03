ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения, заявил Песков
Песков: ШОС открыта для всех, но не имеет потенциала для бесконечного расширения
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не обладает потенциалом для бесконечного расширения, но открыта и заинтересована в присоединении на разных условиях к работе объединения как можно большего числа стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.
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"ШОС, по идее, открыта для всех. Но, естественно, сама структура, как и все остальные, не обладает потенциалом для бесконечного расширения. Но организация заинтересована, естественно, и в том, чтобы как можно больше стран на разных условиях присоединялись", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что ШОС ни с кем не конкурирует.
"Как раз предтеча ШОС в 1996 году – первая пятерка – это во многом было то, о чем говорил Путин, когда он говорил о евразийской системе безопасности. Это абсолютно перекликающиеся явления. Это основано и направлено не на конкуренцию, а на создание комфортной атмосферы для стран объединения", - добавил представитель Кремля.