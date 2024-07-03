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ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024
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17:41 03.07.2024 (обновлено: 17:51 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/shos-1957184995.html
ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения, заявил Песков
ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024
ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения, заявил Песков
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не обладает потенциалом для бесконечного расширения, но открыта и заинтересована в присоединении на разных условиях... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:41
2024-07-03T17:51
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не обладает потенциалом для бесконечного расширения, но открыта и заинтересована в присоединении на разных условиях к работе объединения как можно большего числа стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. "ШОС, по идее, открыта для всех. Но, естественно, сама структура, как и все остальные, не обладает потенциалом для бесконечного расширения. Но организация заинтересована, естественно, и в том, чтобы как можно больше стран на разных условиях присоединялись", - сказал Песков.При этом он подчеркнул, что ШОС ни с кем не конкурирует."Как раз предтеча ШОС в 1996 году – первая пятерка – это во многом было то, о чем говорил Путин, когда он говорил о евразийской системе безопасности. Это абсолютно перекликающиеся явления. Это основано и направлено не на конкуренцию, а на создание комфортной атмосферы для стран объединения", - добавил представитель Кремля.
РИА Новости
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дмитрий песков, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Дмитрий Песков, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения, заявил Песков

Песков: ШОС открыта для всех, но не имеет потенциала для бесконечного расширения

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не обладает потенциалом для бесконечного расширения, но открыта и заинтересована в присоединении на разных условиях к работе объединения как можно большего числа стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.
«
"ШОС, по идее, открыта для всех. Но, естественно, сама структура, как и все остальные, не обладает потенциалом для бесконечного расширения. Но организация заинтересована, естественно, и в том, чтобы как можно больше стран на разных условиях присоединялись", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что ШОС ни с кем не конкурирует.
"Как раз предтеча ШОС в 1996 году – первая пятерка – это во многом было то, о чем говорил Путин, когда он говорил о евразийской системе безопасности. Это абсолютно перекликающиеся явления. Это основано и направлено не на конкуренцию, а на создание комфортной атмосферы для стран объединения", - добавил представитель Кремля.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
Дмитрий ПесковШОССаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
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