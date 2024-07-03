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ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения, заявил Песков

ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024

ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения, заявил Песков

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не обладает потенциалом для бесконечного расширения, но открыта и заинтересована в присоединении на разных условиях... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:41

2024-07-03T17:41

2024-07-03T17:51

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не обладает потенциалом для бесконечного расширения, но открыта и заинтересована в присоединении на разных условиях к работе объединения как можно большего числа стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. "ШОС, по идее, открыта для всех. Но, естественно, сама структура, как и все остальные, не обладает потенциалом для бесконечного расширения. Но организация заинтересована, естественно, и в том, чтобы как можно больше стран на разных условиях присоединялись", - сказал Песков.При этом он подчеркнул, что ШОС ни с кем не конкурирует."Как раз предтеча ШОС в 1996 году – первая пятерка – это во многом было то, о чем говорил Путин, когда он говорил о евразийской системе безопасности. Это абсолютно перекликающиеся явления. Это основано и направлено не на конкуренцию, а на создание комфортной атмосферы для стран объединения", - добавил представитель Кремля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире