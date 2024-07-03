Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 03.07.2024 (обновлено: 11:32 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/shos-1957037215.html
Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС
Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС
Вступление Белоруссии в ШОС соответствует интересам Минска, это будет большое приобретение для организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:51
2024-07-03T11:32
шос
белоруссия
минск
политика
дмитрий песков
россия
саммит шос в астане – 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС соответствует интересам Минска, это будет большое приобретение для организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС, это наш очень важный союзник, и вступление в ШОС соответствует интересам Белоруссии. И конечно, это будет большое приобретение для ШОС", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что на заседании Совета глав государств-участниц ШОС в Астане в четверг планируется официально присвоить Белоруссии статус полноправного участника объединения.
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, белоруссия, минск, политика, дмитрий песков, россия, саммит шос в астане – 2024, в мире
ШОС, Белоруссия, Минск, Политика, Дмитрий Песков, Россия, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

Песков назвал вступление Белоруссии в ШОС большим приобретением для организации

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС соответствует интересам Минска, это будет большое приобретение для организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС, это наш очень важный союзник, и вступление в ШОС соответствует интересам Белоруссии. И конечно, это будет большое приобретение для ШОС", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что на заседании Совета глав государств-участниц ШОС в Астане в четверг планируется официально присвоить Белоруссии статус полноправного участника объединения.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
ШОСБелоруссияМинскПолитикаДмитрий ПесковРоссияСаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала