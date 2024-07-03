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Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 03.07.2024

Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

Вступление Белоруссии в ШОС соответствует интересам Минска, это будет большое приобретение для организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:51

2024-07-03T10:51

2024-07-03T11:32

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС соответствует интересам Минска, это будет большое приобретение для организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС, это наш очень важный союзник, и вступление в ШОС соответствует интересам Белоруссии. И конечно, это будет большое приобретение для ШОС", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что на заседании Совета глав государств-участниц ШОС в Астане в четверг планируется официально присвоить Белоруссии статус полноправного участника объединения.

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