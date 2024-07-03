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Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету - РИА Новости, 03.07.2024
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14:38 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/shor-1957110495.html
Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету
Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету - РИА Новости, 03.07.2024
Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету
Белоруссия является ярким примером приверженности суверенитету и независимости страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:38
2024-07-03T14:38
в мире
белоруссия
илан шор
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Белоруссия является ярким примером приверженности суверенитету и независимости страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Белоруссия — яркий пример приверженности суверенитету и независимости страны. Республика строит общее будущее в союзе с братскими странами, укрепляя экономические и культурные связи, создавая рабочие места и обеспечивая благосостояние своих граждан. Дружба и добрососедство всегда отличали наши народы. Уверен, так и будет впредь", - написал Шор по случаю Дня независимости Белоруссии. Он поздравил братский народ Белоруссии с Днем независимости и 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. "Этот подвиг навсегда останется символом мужества, единства и силы духа белорусского народа", - подчеркнул Шор. В честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в белорусской столице в среду прошел военный парад, который состоялся у стелы "Минск - город-герой". Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана.
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в мире, белоруссия, илан шор, минск, молдавия
В мире, Белоруссия, Илан Шор, Минск, Молдавия
Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету

Шор: Белоруссия — яркий пример приверженности суверенитету страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Белоруссия является ярким примером приверженности суверенитету и независимости страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
"Белоруссия — яркий пример приверженности суверенитету и независимости страны. Республика строит общее будущее в союзе с братскими странами, укрепляя экономические и культурные связи, создавая рабочие места и обеспечивая благосостояние своих граждан. Дружба и добрососедство всегда отличали наши народы. Уверен, так и будет впредь", - написал Шор по случаю Дня независимости Белоруссии.
Он поздравил братский народ Белоруссии с Днем независимости и 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. "Этот подвиг навсегда останется символом мужества, единства и силы духа белорусского народа", - подчеркнул Шор.
В честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в белорусской столице в среду прошел военный парад, который состоялся у стелы "Минск - город-герой". Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Шор рассказал, к чему ведет стремление властей Молдавии к евроинтеграции
1 июля, 14:25
 
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