https://ria.ru/20240703/shor-1957110495.html

Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету

Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету - РИА Новости, 03.07.2024

Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету

Белоруссия является ярким примером приверженности суверенитету и независимости страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:38

2024-07-03T14:38

2024-07-03T14:38

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илан шор

минск

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Белоруссия является ярким примером приверженности суверенитету и независимости страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Белоруссия — яркий пример приверженности суверенитету и независимости страны. Республика строит общее будущее в союзе с братскими странами, укрепляя экономические и культурные связи, создавая рабочие места и обеспечивая благосостояние своих граждан. Дружба и добрососедство всегда отличали наши народы. Уверен, так и будет впредь", - написал Шор по случаю Дня независимости Белоруссии. Он поздравил братский народ Белоруссии с Днем независимости и 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. "Этот подвиг навсегда останется символом мужества, единства и силы духа белорусского народа", - подчеркнул Шор. В честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в белорусской столице в среду прошел военный парад, который состоялся у стелы "Минск - город-герой". Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана.

https://ria.ru/20240701/shor-1956633688.html

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в мире, белоруссия, илан шор, минск, молдавия