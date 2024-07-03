Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету
Шор: Белоруссия — яркий пример приверженности суверенитету страны
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Белоруссия является ярким примером приверженности суверенитету и независимости страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
"Белоруссия — яркий пример приверженности суверенитету и независимости страны. Республика строит общее будущее в союзе с братскими странами, укрепляя экономические и культурные связи, создавая рабочие места и обеспечивая благосостояние своих граждан. Дружба и добрососедство всегда отличали наши народы. Уверен, так и будет впредь", - написал Шор по случаю Дня независимости Белоруссии.
Он поздравил братский народ Белоруссии с Днем независимости и 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. "Этот подвиг навсегда останется символом мужества, единства и силы духа белорусского народа", - подчеркнул Шор.
В честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в белорусской столице в среду прошел военный парад, который состоялся у стелы "Минск - город-герой". Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана.