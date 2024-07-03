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Шольц сообщил о ежедневных СМС Макрону после поражения его блока на выборах
Шольц сообщил о ежедневных СМС Макрону после поражения его блока на выборах - РИА Новости, 03.07.2024
Шольц сообщил о ежедневных СМС Макрону после поражения его блока на выборах
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что каждый день отправляет президенту Франции Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:57
2024-07-03T13:57
2024-07-03T13:57
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олаф шольц
парламентские выборы во франции — 2024
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что каждый день отправляет президенту Франции Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции "Вместе за республику" в первом туре парламентских выборов. По словам Шольца, он ежедневно обменивается СМС-сообщениями с Макроном с тех пор, как коалиция французского президента заняла лишь третье место в первом туре выборов. "В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, страна, которая так много для меня значит, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", - цитирует издание Spiegel выступление канцлера на летнем съезде левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как правило, канцлеры ФРГ не комментируют выборы в других странах. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
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в мире, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Парламентские выборы во Франции — 2024
Шольц сообщил о ежедневных СМС Макрону после поражения его блока на выборах
Шольц отправляет Макрону утешительные СМС после поражения его блока на выборах
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что каждый день отправляет президенту Франции Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции "Вместе за республику" в первом туре парламентских выборов.
По словам Шольца, он ежедневно обменивается СМС-сообщениями с Макроном с тех пор, как коалиция французского президента заняла лишь третье место в первом туре выборов.
"В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, страна, которая так много для меня значит, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", - цитирует издание Spiegel выступление канцлера на летнем съезде левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Как правило, канцлеры ФРГ не комментируют выборы в других странах.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.