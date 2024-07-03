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Шольц сообщил о ежедневных СМС Макрону после поражения его блока на выборах

Шольц сообщил о ежедневных СМС Макрону после поражения его блока на выборах - РИА Новости, 03.07.2024

Шольц сообщил о ежедневных СМС Макрону после поражения его блока на выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что каждый день отправляет президенту Франции Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:57

2024-07-03T13:57

2024-07-03T13:57

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германия

франция

эммануэль макрон

олаф шольц

парламентские выборы во франции — 2024

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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что каждый день отправляет президенту Франции Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции "Вместе за республику" в первом туре парламентских выборов. По словам Шольца, он ежедневно обменивается СМС-сообщениями с Макроном с тех пор, как коалиция французского президента заняла лишь третье место в первом туре выборов. "В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, страна, которая так много для меня значит, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", - цитирует издание Spiegel выступление канцлера на летнем съезде левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как правило, канцлеры ФРГ не комментируют выборы в других странах. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956880893.html

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в мире, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, парламентские выборы во франции — 2024